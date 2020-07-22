В Геленджике собираются восстановить 15 колодцев, чтобы брать из них воду

Напомним, в начале июля из-за засухи в Геленджике, Новороссийске и Ейске начали давать воду по графику.

Специалисты нашли на территории города 15 колодцев, из которых раньше местные жители брали воду для хозяйственных нужд. Теперь их обследуют и восстановят, чтобы люди могли ими пользоваться в самые засушливые дни.

Первые два колодца уже восстановили в районе Тонкого мыса на улице Парусной. По словам мэрии, на одном из них хотели установить ручной кран-качалку, но жители попросили барабан с ведром. Вода оттуда может быть питьевой после кипячения, но сейчас ее используют для технических нужд.

Во втором колодце очистили дно, восстановили водный приток и стенки, установили донные фильтры, плиту, люк и кран-качалку, а также провели дезинфекцию. Сейчас специалисты взяли анализы воды, сообщили 22 июля в пресс-службе мэрии курорта.