В Адыгее число умерших пациентов с коронавирусом увеличилось до 17 человек

За прошлые сутки в республике выявили 25 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Число умерших от COVID-19 увеличилось до 17 человек.

Напомним, 15 июля стало известно о двух новых смертях больных с коронавирусом: в инфекционном госпитале скончались 83-летняя жительница Кошехабльского района и 67-летний житель Адыгейска.

«На прошлой неделе умерла 57-летняя жительница Шовгеновского района. Накануне лабораторными исследованиями подтвердилось, что причиной смерти стал COVID-19», — пояснили в оперативном штабе республики.

За весь период пандемии в Адыгее коронавирусом заболело 2 тыс. 436 человек, из них до сих пор на лечении находятся 475 человек, выздоровели 1 тыс. 944 человека. Больше всего заболевших зарегистрировано в Майкопе, Тахтамукайском и Красногвардейском районах.