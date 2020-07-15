В Адыгее от коронавируса умерли два человека

Министерство здравоохранения Адыгеи 15 июля сообщило о двух новых случаях смерти от коронавируса

«В инфекционном госпитале скончались 83-летняя жительница Кошехабльского района и 67-летний мужчина из Адыгейска. Сегодня лабораторными исследованиями подтверждено, что причинами смертей в обоих случаях стал COVID-19», — сообщил министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков во время заседания оперативного штаба.

В России к 15 июля за сутки выявили 6 тыс. 422 новых случая заражения коронавирусом, из них 16 человек — в Адыгее. Кроме того, накануне число умерших от COVID-19 в республике увеличилось до 16 человек.

Глава ведомства добавил, что за последние сутки умер еще один пациент — 75-летний житель Теучежского района, который в течение недели находился на лечении в госпитале, у него была диагностирована двусторонняя пневмония. После проведения экспертизы будет установлена причина смерти, поэтому данный случай еще не вошел в статистику умерших от коронавируса.

Всего за время пандемии в республике зарегистрировали 2 тыс. 308 инфицированных коронавирусом, выздоровело 1 тыс. 868 пациентов.

Сейчас в трех госпиталях проходят лечение 304 человека. В отделениях реанимации находится 10 пациентов, из них один пациент подключен к аппарату ИВЛ.

Министр здравоохранения Адыгеи уточнил, что рост числа заболевших отмечается в Кошехабльском и Тахтамукайском районах. Ситуация в Майкопе и Теучежском районе постепенно стабилизируется.