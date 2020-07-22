В Краснодаре продолжают устранять последствия ливня, который прошел накануне

В Краснодаре убрали деревья, поваленные сильным ветром во время непогоды, которая обрушилась на город утром 21 июля

Напомним, накануне из-за прошедшего ливня в Краснодаре перестали ходить трамваи и троллейбусы. Дождь затопил многие дороги города, в том числе улицу Московскую .

По данным на 7:00 22 июля, специалисты отработали все заявки, поступившие от местных жителей. В Прикубанском округе спилили и убрали упавшие деревья на улицах Московской, 1-го Мая, 40-летия Победы, Калинина и в станице Елизаветинской.

На улице Красноармейской спасатели распилили и убрали с дороги ветку дерева. Также аварийные деревья убрали на улицах Селезнева и Сормовской, а такеж в станице Старокорсунской, сообщили в пресс-службе мэрии города.

В Западном округе Краснодара заявки по упавшим деревьям отработали по шести адресам: