Как выглядит улица Московская в Краснодаре после ливня

Журналист портала Юга.ру посмотрел, появилось ли на улице Московской «Музыкальное море» после сильного ливня, который прошел в Краснодаре 21 июля

Напомним, накануне МЧС объявило экстренное предупреждение по непогоде в Краснодарском крае. Из-за непогоды в краевой столице на несколько часов остановилось движение общественного транспорта.

Одной из самых затопленных улиц в Краснодаре стала улица Московская. Журналист портала Юга.ру Дмитрий Пославский посмотрел, что происходит на улице, где обычно после ливней появлялось «Музыкальное море».