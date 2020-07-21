Как выглядит улица Московская в Краснодаре после ливня

Дмитрий Пославский
Последствия ливня на улице Московской © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Журналист портала Юга.ру посмотрел, появилось ли на улице Московской «Музыкальное море» после сильного ливня, который прошел в Краснодаре 21 июля

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Напомним, накануне МЧС объявило экстренное предупреждение по непогоде в Краснодарском крае. Из-за непогоды в краевой столице на несколько часов остановилось движение общественного транспорта.
Одной из самых затопленных улиц в Краснодаре стала улица Московская. Журналист портала Юга.ру Дмитрий Пославский посмотрел, что происходит на улице, где обычно после ливней появлялось «Музыкальное море».

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Как писали Юга.ру, во время сильных ливней 8 июля в Краснодаре в телеграм-канале мэрии города подчеркнули, что «на улице Московской так и не появилось исчезнувшее раньше море». При этом местные жители выкладывали в сеть фото и видео затопленных участков дорог в Музыкальном микрорайоне и, в частности, с улицы Московской.

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