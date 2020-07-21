В Краснодаре затопило улицу Московскую. Журналист портала Юга.ру проинспектировал ее

Краснодарский край

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В Краснодаре 21 июля после сильных ливней улицу Московскую затопило и ее перекрыли для движения транспорта

Вечером 20 июля МЧС объявило экстренное предупреждение по непогоде на Кубани. Утром из-за прошедших ливней в Краснодаре перестали ходить трамваи и троллейбусы, а ближе к 11:00 движение электротранспорта восстановили. Дождь затопил многие дороги города, в том числе улицу Переходную в районе Вишняковского рынка. Однако благодаря принятым в прошедшие выходные мерам воду на этом участке удалось оперативно откачать.

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Среди наиболее затопленных оказалась улица Московская. Журналист портала Юга.ру Дмитрий Пославский сообщил с места происшествия, что сотрудники ГИБДД перекрыли дорогу перед глубокой лужей. Также корреспондент стал свидетелем того, как пожарная машина вытягивала из воды автобус с пассажирами.

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