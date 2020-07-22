«Локомотив-Кубань» покинет Дмитрий Кулагин — «Известия»
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» прекратил сотрудничество с Дмитрием Кулагиным
Первая часть контракта с баскетболистом подошла к концу и стороны могли выйти из соглашения до 1 августа. «Локомотив-Кубань» воспользовался этой возможностью, рассказал «Известиям» источник в команде. Агент Кулагина Валерий Холин и сам клуб официально не подтвердили информацию. Однако, по словам источника, стороны давно приняли решение.
По данным издания, у баскетболиста слишком высокая зарплата, поэтому клубу стало сложно с ним сотрудничать. Холин уточнил, что Кулагин пока не ведет переговоров с другими командами и ждет до 1 августа. Сам спортсмен сейчас тренируется в горах Кабардино-Балкарии.
Напомним, Дмитрий Кулагин стал игроком «Локомотива-Кубань» в сезоне 2017/18. Вместе с ним краснодарцы выиграли Кубок России, а баскетболист стал самым ценным игроком «Финала четырех».
Как писали Юга.ру, в декабре 2018 года пресс-служба «Локомотива-Кубань» опубликовала в соцсетях клуба агитационные листовки с Дмитрием Кулагиным: серия мемов с кандидатом посвящена тому, что его полного тезку избрали главой Оренбурга.