«Локомотив-Кубань» покинет Дмитрий Кулагин — «Известия»

Первая часть контракта с баскетболистом подошла к концу и стороны могли выйти из соглашения до 1 августа. «Локомотив-Кубань» воспользовался этой возможностью, рассказал «Известиям» источник в команде. Агент Кулагина Валерий Холин и сам клуб официально не подтвердили информацию. Однако, по словам источника, стороны давно приняли решение.

По данным издания, у баскетболиста слишком высокая зарплата, поэтому клубу стало сложно с ним сотрудничать. Холин уточнил, что Кулагин пока не ведет переговоров с другими командами и ждет до 1 августа. Сам спортсмен сейчас тренируется в горах Кабардино-Балкарии.

Напомним, Дмитрий Кулагин стал игроком «Локомотива-Кубань» в сезоне 2017/18. Вместе с ним краснодарцы выиграли Кубок России, а баскетболист стал самым ценным игроком «Финала четырех».