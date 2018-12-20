Оренбург возглавил тезка капитана «Локомотива-Кубани». Пресс-служба клуба выкатила предвыборные мемы
Пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань» опубликовала в соцсетях клуба агитационные листовки с защитником клуба Дмитрием Кулагиным
Серия мемов с кандидатом Кулагиным посвящена тому, что его полного тезку избрали главой Оренбурга.
«Конечно, это всего лишь тезка защитника "Локомотива-Кубань", но мы уже расчехлили фотошоп и сдули пыль с мемомета, поэтому держите: агитация, которая могла быть использована на выборах настоящего Дмитрия Кулагина», — говорится в сообщении клуба.
Пресс-служба призвала присоединиться к созданию агитки всех желающих и напомнила, что капитан «Локо» сейчас участвует в другой выборной кампании — на «Матч всех звезд 2019» в рамках Единой лиги ВТБ.
Дмитрий Кулагин присоединился к «Локо» по ходу сезона-2017/18. Той же зимой он помог краснодарцам выиграть Кубок России, став самым ценным игроком «Финала четырех» и MVP финального матча. Вместе с красно-зелеными Кулагин добрался до финала Еврокубка. В мае 2018 года Кулагин подписал с клубом контракт на четыре года, а в августе был назначен капитаном команды в сезоне-2018/19.
А новый мэр Оренбурга Дмитрий Кулагин до избрания в новую должность работал в должности зампредседателя правительства — руководителя аппарата губернатора и правительства Оренбургской области.
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