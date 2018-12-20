Оренбург возглавил тезка капитана «Локомотива-Кубани». Пресс-служба клуба выкатила предвыборные мемы

Пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань» опубликовала в соцсетях клуба агитационные листовки с защитником клуба Дмитрием Кулагиным

Серия мемов с кандидатом Кулагиным посвящена тому, что его полного тезку избрали главой Оренбурга.

«Конечно, это всего лишь тезка защитника "Локомотива-Кубань", но мы уже расчехлили фотошоп и сдули пыль с мемомета, поэтому держите: агитация, которая могла быть использована на выборах настоящего Дмитрия Кулагина», — говорится в сообщении клуба.

Пресс-служба призвала присоединиться к созданию агитки всех желающих и напомнила, что капитан «Локо» сейчас участвует в другой выборной кампании — на «Матч всех звезд 2019» в рамках Единой лиги ВТБ.