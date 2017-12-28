Баскетболисты «Локомотива-Кубани» сняли пародию на клип группы «Стекловата»

«"Локо" чтит традиции и не стесняется обращаться к классике. Тем более, если это классика из мира интернет-мемов. В честь десятилетия появления в сети песни "Новый год" группы "Стекловата" и приближения главного для россиян праздника наши игроки объединились в группу "Стекломотив" и записали пародию на знаменитую нетленку. С праздником, локосемья, и пусть Новый-новый-новый-новый гоооод все мечты исполнит», — говорится в подписи к видео в канале «Локо» в YouTube .

Премьера видео состоялась 27 декабря во время матча Еврокубка с сербским «Партизаном», который завершился разгромной победой краснодарцев. Так, «Локо» выиграл все 10 матчей группового этапа и вышел в Топ-16 евротурнира.

На послематчевой пресс-конференции Павел Антипов рассказал, что еще не смотрел клип.

«Перед третьей четвертью я увидел, что клип начали показывать, и принципиально не смотрел в ту сторону, но заметил реакцию болельщиков на трибунах и ребят — они смеялись. Я старался абстрагироваться, потому что это могло отвлечь. Смотрел в сторону тренера, который наблюдал за нами и понимал, что мы ходили по лезвию ножа — мы не могли из-за клипа провалить третью четверть. Я позже посмотрю видео. Надеюсь, клип всем понравился. Мы старались», — поделился баскетболист.

Как сообщали Юга.ру, в апреле игрок красно-зеленых Кевин Джонс снялся в клипе и записал песню российской группы «Отпетые мошенники» «Люби меня, люби». В съемках также приняли участие Мэтт Дженнинг и Денис Захаров.