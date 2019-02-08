«Локомотив-Кубань» включился в вирусный флешмоб #нивкакиерамки после рекламы Reebok

Краснодарский край

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Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 8 февраля представил свою версию рекламного проекта «Ни в какие рамки»

Компания Reebok 7 февраля представила рекламный проект «Ни в какие рамки» и опубликовала в соцсетях фотографии с феминистскими слоганами.

В проекте приняла участие блогер и создатель телеграм-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова. Кроме нее в рекламе задействовали кандидата в мастера спорта по боксу Изабель Магкоеву, бойца ММА Юстыну Грачык и чемпионку Европы по спортивной борьбе Анжелику Пиляеву. К каждому фото была подпись о стереотипах, связанных с женщинами.

На снимках с Маршенкуловой было написано «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо» и «Когда говорят "носить на руках", представляю, как меня носят в гробу». Эти публикации вызвали много споров у пользователей.

© Фото из аккаунта www.instagram.com/reebok_russia
© Фото из аккаунта www.instagram.com/reebok_russia
© Фото из аккаунта www.instagram.com/reebok_russia

Позже Reebok удалил публикации из инстаграма. Через время компания вновь опубликовала снимки, но в новой подборке не было фотографий с Маршенкуловой, вызвавших споры.

«Компания Reebok предоставила слово девушкам, которым есть, что сказать, и которые не стесняются быть собой. Их жизненные принципы в чем-то расходятся с существующими шаблонами о роли женщин в обществе, поэтому их слова могут восприниматься неоднозначно», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Reebok в инстаграме.

В компании добавили, что решили дать высказаться девушкам, которые профессионально занимаются традиционно «не женским» видом спорта — смешанными единоборствами.

© Фото из аккаунта www.instagram.com/angilika
© Фото из аккаунта www.instagram.com/reebok_russia
© Фото из аккаунта www.instagram.com/reebok_russiawww.instagram.com/justyna_fit
© Фото из аккаунта www.instagram.com/reebok_russia

«После публикации некоторых снимков, стало понятно, что частично контент не может быть опубликован от лица бренда согласно возрастной политике социальной сети. Тем не менее, публикации до сих пор доступны в аккаунтах героинь кампании», — поясняется в сообщении.

Рекламу с Маршенкуловой придумал ведущий специалист по маркетингу компании Reebok Александр Голофаст. Он рассказал «Дождю», что проект одобрило руководство бренда.

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8 февраля «Локомотив-Кубань» опубликовал свою версию рекламы. На трех фотографиях, размещенных на странице клуба в инстаграме, изображены форвард Дорелл Райт, центровой Мустафа Фалль и защитник Дмитрий Кулагин.

На фото с Райтом сделали подпись «Мое тело, мое дело», с Фаллем — «Не вписываюсь ни в какие рамки» (для его роста — 218 см — не хватило ростомера), с Кулагиным — «Брат маминого сына» (Дмитрий — родной брат баскетболиста ЦСКА Михаила Кулагина).

Дорелл Райт © Фото со страницы ПБК «Локомотив-Кубань» в инстаграме, instagram.com/lokobasket
Дмитрий Кулагин © Фото со страницы ПБК «Локомотив-Кубань» в инстаграме, instagram.com/lokobasket

Позже пресс-служба клуба опубликовала в соцсетях фотографии баскетболистов, но уже без подписей. Под новыми фотографиями подписали: «Раньше здесь были другие картинки, но перфоманс должен быть доведен до конца!». Предыдущую запись удалили. 

Как сообщали Юга.ру, 6 февраля «Локомотив-Кубань» на домашней площадке разгромил «Скайлайнерс» и вышел в плей-офф Еврокубка, где встретится с казанским УНИКСом.

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