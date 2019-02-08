«Локомотив-Кубань» включился в вирусный флешмоб #нивкакиерамки после рекламы Reebok

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 8 февраля представил свою версию рекламного проекта «Ни в какие рамки»

Компания Reebok 7 февраля представила рекламный проект «Ни в какие рамки» и опубликовала в соцсетях фотографии с феминистскими слоганами. В проекте приняла участие блогер и создатель телеграм-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова. Кроме нее в рекламе задействовали кандидата в мастера спорта по боксу Изабель Магкоеву, бойца ММА Юстыну Грачык и чемпионку Европы по спортивной борьбе Анжелику Пиляеву. К каждому фото была подпись о стереотипах, связанных с женщинами. На снимках с Маршенкуловой было написано «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо» и «Когда говорят "носить на руках", представляю, как меня носят в гробу». Эти публикации вызвали много споров у пользователей.

Позже Reebok удалил публикации из инстаграма. Через время компания вновь опубликовала снимки, но в новой подборке не было фотографий с Маршенкуловой, вызвавших споры. «Компания Reebok предоставила слово девушкам, которым есть, что сказать, и которые не стесняются быть собой. Их жизненные принципы в чем-то расходятся с существующими шаблонами о роли женщин в обществе, поэтому их слова могут восприниматься неоднозначно», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Reebok в инстаграме. В компании добавили, что решили дать высказаться девушкам, которые профессионально занимаются традиционно «не женским» видом спорта — смешанными единоборствами.

«После публикации некоторых снимков, стало понятно, что частично контент не может быть опубликован от лица бренда согласно возрастной политике социальной сети. Тем не менее, публикации до сих пор доступны в аккаунтах героинь кампании», — поясняется в сообщении. Рекламу с Маршенкуловой придумал ведущий специалист по маркетингу компании Reebok Александр Голофаст. Он рассказал «Дождю», что проект одобрило руководство бренда.

8 февраля «Локомотив-Кубань» опубликовал свою версию рекламы. На трех фотографиях, размещенных на странице клуба в инстаграме, изображены форвард Дорелл Райт, центровой Мустафа Фалль и защитник Дмитрий Кулагин. На фото с Райтом сделали подпись «Мое тело, мое дело», с Фаллем — «Не вписываюсь ни в какие рамки» (для его роста — 218 см — не хватило ростомера), с Кулагиным — «Брат маминого сына» (Дмитрий — родной брат баскетболиста ЦСКА Михаила Кулагина).

Позже пресс-служба клуба опубликовала в соцсетях фотографии баскетболистов, но уже без подписей. Под новыми фотографиями подписали: «Раньше здесь были другие картинки, но перфоманс должен быть доведен до конца!». Предыдущую запись удалили.