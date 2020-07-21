В Краснодаре парень угнал машину начальника и попал на ней в ДТП
В полиции Краснодара 21 июля рассказали о происшествии с участием угнанной машины
ДТП произошло на Ейском шоссе: машина врезалась в дорожное ограждение, а водителя доставили в больницу. Полицейские начали выяснять подробности происшествия и выяснили, что собственник машины объявил об ее угоне и в момент аварии не был за рулем.
Оказалось, что машиной воспользовался 19-летний подчиненный владельца автомобиля, житель Белореченского района. Его задержали в станице Елизаветинской. Молодой человек признался, что воспользовался тем, что начальника не было в городе. У парня был доступ к ключам от машины, и он решил покататься на ней, однако на дороге не справился с управлением.
Установлено, что предполагаемый преступник ранее не был судим. На него завели уголовное дело по ч. 1 ст.166 УК РФ (Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили 21 июля в пресс-службе ОМВД России по Краснодару.
Юга.ру не раз рассказывали о происшествиях с угнанными машинами. Так, в марте 2019 года в Курганинском районе мужчина дважды угнал машину у брата и врезался на ней в столб. А житель Туапсе угнал машину для сдачи в металлолом, но не успел этого сделать, так как она сгорела. В том же году еще один кубанец угнал машину и попал в ДТП, пока владелец спал на заднем сиденье. А в декабре в аварию попал автомобиль, который в Краснодаре угнал 18-летний парень. Он утверждал, что хотел покататься.