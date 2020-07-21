В Краснодаре парень угнал машину начальника и попал на ней в ДТП

ДТП произошло на Ейском шоссе: машина врезалась в дорожное ограждение, а водителя доставили в больницу. Полицейские начали выяснять подробности происшествия и выяснили, что собственник машины объявил об ее угоне и в момент аварии не был за рулем.

Оказалось, что машиной воспользовался 19-летний подчиненный владельца автомобиля, житель Белореченского района. Его задержали в станице Елизаветинской. Молодой человек признался, что воспользовался тем, что начальника не было в городе. У парня был доступ к ключам от машины, и он решил покататься на ней, однако на дороге не справился с управлением.