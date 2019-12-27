В Краснодаре 18-летний парень угнал машину и попал на ней в ДТП

В Краснодаре 27 декабря молодой человек угнал автомобиль, чтобы покататься, и попал в аварию

В дежурную часть полиции Краснодара обратился житель хутора Ленина. Он сообщил, что пропала его машина ВАЗ-21013, которую он накануне вечером припарковал около своего дома.

Оперативники исследовали прилегающую территорию и обнаружили легковушку в кювете на улице Краснодарской.

Сотрудники полиции изучили дела тех, кто ранее был судим за имущественные преступления. Во время опроса один из них, 18-летний местный житель, признался в преступлении. Парень рассказал, что увидел, что машина незаперта, соединил провода, запустил двигатель и поехал кататься. Во время поездки он не справился с управлением и съехал в кювет, после чего оставил автомобиль и ушел домой.

Известно, что ранее парня уже привлекали к уголовной ответственности за хранение наркотиков и кражу. Против него возбудили дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем). Подозреваемого оставили под подпиской о невыезде. Машину вернули владельцу, сообщили 27 декабря в пресс-службе МВД России по Краснодару.

В сентябре в Белоглинском районе случилась похожая ситуация. Там парень угнал автомобиль и попал в аварию, пока владелец спал на заднем сиденье. После ДТП угонщик бросил машину на берегу реки и скрылся. В октябре в Кореновском районе 21-летний парень угнал машину, разбил ее и уснул в салоне.