Проект «ЕвроХима» попал во второе издание справочника IFA лучших практик по применению фосфогипса
Международная ассоциация производителей удобрений (International Fertilizers Association, IFA) включила использование «ЕвроХимом» фосфогипса во второе издание справочника лучших практик в сфере
Максимизация использования и переработки вторичных ресурсов — один из приоритетов производителей минеральных удобрений в рамках деятельности по устойчивому развитию. «ЕвроХим» активно расширяет использование фосфогипса — побочного продукта производства фосфорных удобрений. Компания стремится применять его в различных областях, в частности — в рамках мелиоративных мероприятий на сельхоз-землях и при сооружении и ремонте дорог.
В пресс-службе «ЕвроХима» сообщили, что IFA признала работу успешной: вместе с проектом «ФосАгро» опыт «ЕвроХима» заняли достойное место среди передовых примеров использования фосфогипса в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве разных стран.
Проект «ЕвроХима» заключается в использовании фосфогипса в сельском хозяйстве в качестве недорого и эффективного мелиоранта, улучшающего структуру и физические свойства засоленных почв. Также фосфогипс содержит комплекс нужных для растений питательных веществ.
Последние годы «ЕвроХим» внедряет в мелиорацию фосфогипс, получаемый как побочный продукт производства фосфорных удобрений на предприятии «ЕвроХим — БМУ» в Белореченске. Одним из важных результатов этой работы стало включение фосфогипса в программу государственного субсидирования части затрат сельхозпроизводителей на известкование, фосфоритование и гипсование почв.
Для мелиорации «ЕвроХим» поставляет нейтрализованный фосфогипс, улучшающий свойства засоленных почв. Производимый на «ЕвроХим — БМУ» фосфогипс в значимом количестве содержит такие питательные вещества, как фосфор, сера, кальций и ряд микроэлементов.
Исследования «ЕвроХима» показали, что применение фосфогипса в сельском хозяйстве способствует:
- повышению плодородия почвы и улучшению ее физического состояния;
- увеличению урожайности,
- оптимизации использования природных ресурсов;
- вовлечению сырья в повторную переработку и сокращению отходов.
Одно из самых экологичных производств в РФ:
По приведенным в справочнике IFA данным, сейчас в РФ ежегодно производится около 14 млн тонн фосфогипса (из низ 1 млн приходится на «ЕвроХим — БМУ»). Основная часть полученного на производствах фосфогипса складируется в отвалах в качестве отходов. Только в белореченском «ЕвроХиме» накоплено более 30 млн тонн этого побочного продукта.
Использование фосфогипса как мелиоранта в РФ имеет хорошие перспективы. По оценке Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), потребность в гипсовании испытывают около 15 млн га сельхозземель страны. В марте 2020-го вступил в силу национальный стандарт РФ на применение фосфогипса как мелиоранта. Согласно прогнозам РАПУ, следующим шагом может стать включение гипсования, наряду с известкованием почв, в госпрограмму эффективного вовлечения в оборот земель сельхоз-назначения и развития мелиоративного комплекса.