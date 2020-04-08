Минсельхоз края сообщил о субсидиях на гипсование почвы

Партнерский Краснодарский край

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Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края утвердило порядок предоставления госсубсидий производителям, вносящим гипс в почву

Гипсование почвы позволяет улучшать свойства сельхоз земель, что повышает их плодородие. По оценкам Всероссийского НИИ агрохимии им. Д. Н. Прянишникова и Всероссийский НИИ риса РАСХН, ежегодная потребность во внесении фосфогипса на юге РФ составляет от одного до полутора млн тонн, а гипсование на этих землях может повысить урожайность зерновых вдвое.

Значительные объемы фосфогипса в крае производятся в Белореченске — на предприятии минеральных удобрений «ЕвроХим-БМУ». На этом производстве фосфогипс является побочным продуктом при изготовлении удобрений.

Власти всех регионов юга РФ и Северного Кавказа решили дополнительно стимулировать применение фосфогипса в аграрном секторе.

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Для предприятий сельхоз-отрасли региональные бюджеты возместят часть затрат на агротехнологические работы и повышение плодородия и качества почв. Причем в случае проведения работ по фосфоритованию или гипсованию посевных площадей размер субсидии увеличится в 2 раза.

Господдержка гипсования объявлена к периоду весенних пахотных работ. В крае эти субсидии утверждены приказом минсельхоза № 55 от 16 марта 2020 года. 

ЕвроХим Министерство сельского хозяйства РФ Промышленность Сельское хозяйство

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