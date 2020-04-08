Минсельхоз края сообщил о субсидиях на гипсование почвы

Гипсование почвы позволяет улучшать свойства сельхоз земель, что повышает их плодородие. По оценкам Всероссийского НИИ агрохимии им. Д. Н. Прянишникова и Всероссийский НИИ риса РАСХН, ежегодная потребность во внесении фосфогипса на юге РФ составляет от одного до полутора млн тонн, а гипсование на этих землях может повысить урожайность зерновых вдвое.

Значительные объемы фосфогипса в крае производятся в Белореченске — на предприятии минеральных удобрений «ЕвроХим-БМУ». На этом производстве фосфогипс является побочным продуктом при изготовлении удобрений.

Власти всех регионов юга РФ и Северного Кавказа решили дополнительно стимулировать применение фосфогипса в аграрном секторе.