«ЕвроХим-БМУ» получил господдержку на производство водорастворимых удобрений

В Белореченском районе подписали соглашения о реализации инвестиционного проекта по производству водорастворимых NPK удобрений

Соглашение о проекте «Производство водорастворимых NPK со складом сырья и готовой продукции» подписано между департаментом промышленной политики Краснодарского края и «ЕвроХим-БМУ». Предприятие производит комплексные водорастворимые удобрения (NPK) в Белореченском районе и получило право на получение господдержки в виде налоговых льгот.

«Общая сумма налоговых льгот по налогу на имущество в соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта составит более 105 млн рублей», — сказал руководитель департамента промышленной политики Иван Куликов.

Перед подписанием Куликов вместе с первым заместителем главы Белореченского района Сергеем Сидоренко и исполнительным директором «ЕвроХим-БМУ» Сергеем Клявлиным посетили производство водорастворимых удобрений. Этот новый промышленный объект начал работать 30 марта и выпускает расширенный ассортимент удобрений, которые содержат азот, фосфор, калий, вторичные питательные вещества (такие как сера и магний), а также микроэлементы. Рецептуры удобрений разрабатываются в соответствии с запросами основных рынков, где культуры и почвенные условия диктуют определенный состав. В технологической схеме производства использовали современное оборудование, исключающее выбросы в атмосферу.

Отделение построили по проекту института «Тулагипрохим». Поставщиком технологического оборудования стала немецкая фирма «Айрих». Поставками оснащения стеллажного склада занималась российская фирма «Кефато МК». Государственный контроль строительства комплекса проводил департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края. Проектная мощность выпускаемой продукции цеха составит 50 тыс. тонн в год. Общая стоимость инвестиций в строительство отделения составила более 1,3 млрд рублей. Срок окупаемости — около десяти лет.

Водорастворимые NPK удобрения применяют как в открытом, так и закрытом грунте, например в теплицах. Основными методами применения этих удобрений являются фертигация. Она подразумевает внесение их в грунт или субстрат через оросительную систему. Использование их предполагает и внекорневую подкормку при опрыскивании раствором из водорастворимых удобрений листьев растения.

В отличие от классических методов внесения гранулированных удобрений в почву, фертигация и внекорневая подкормка позволяют растениям усваивать максимум питательных веществ и значительно повышать урожайность. Имеется возможность подобрать состав удобрения, который необходим определенным растениям в определенный период. Это делает применение водорастворимых NPK удобрений более удобным для фермеров.