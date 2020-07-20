Власти Чечни подарили дом вдовцу Мадины Умаевой. Ранее ее мать извинилась перед Кадыровым за предположение об убийстве девушки
19 июля стало известно, что власти Чечни подарили дом семейству мужа Мадины Умаевой, которая умерла в июне 2020 года при невыясненных обстоятельствах
Напомним, 12 июня в Гудермесе нашли тело 23-летней многодетной матери Мадины Умаевой. Ее похоронили ночью, что вызвало возмущение общественности. Муж умершей Висхаджи Хамидов и свекровь заявили, что она упала с лестницы во время эпилептического припадка. Однако мать девушки Хутмат Довлетмирзаева предположила, что ее убили. Женщина заявила, что у дочери не было эпилепсии, а от мужа она приезжала со следами избиений.
В следственном комитете организовали проверку, тело эксгумировали. Сообщалось, что глава Чечни лично взялся за разбирательство дела. Журналисты госканала «Грозный» сообщали, что Кадыров несколько часов выслушивал представителей обеих сторон. В итоге дядя и мать умершей извинились перед руководителем республики за свои предположения об убийстве. Также глава Чечни распорядился забрать внуков у Довлетмирзаевой и передать их отцу.
19 июля «Кавказский узел» обратил внимание на сюжет ГТРК «Грозный» о семье мужа Умаевой. В выпуске новостей от 18 июля отметили слова главы Чечни, который пообещал, что дети умершей девушки «не будут ни в чем нуждаться». В результате на средства фонда имени Ахмата Кадырова построили дом, который передали семье мужа вместе с мебелью. Ключи от жилища вручил руководитель Гудермесского района Захраб Закриев.
«Собственная жилплощадь у семьи, конечно, была. Но у Висхаджи Хамидова есть младший брат, а по чеченским традициям дом достается младшему, и рано или поздно ему пришлось бы его покинуть. А построить собственный вряд ли бы смог: ни здоровье, ни финансовое положение не позволяло», — объяснили в сюжете.
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