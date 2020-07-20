Власти Чечни подарили дом вдовцу Мадины Умаевой. Ранее ее мать извинилась перед Кадыровым за предположение об убийстве девушки

Напомним, 12 июня в Гудермесе нашли тело 23-летней многодетной матери Мадины Умаевой. Ее похоронили ночью, что вызвало возмущение общественности. Муж умершей Висхаджи Хамидов и свекровь заявили, что она упала с лестницы во время эпилептического припадка. Однако мать девушки Хутмат Довлетмирзаева предположила, что ее убили. Женщина заявила, что у дочери не было эпилепсии, а от мужа она приезжала со следами избиений.

В следственном комитете организовали проверку, тело эксгумировали. Сообщалось, что глава Чечни лично взялся за разбирательство дела. Журналисты госканала «Грозный» сообщали, что Кадыров несколько часов выслушивал представителей обеих сторон. В итоге дядя и мать умершей извинились перед руководителем республики за свои предположения об убийстве. Также глава Чечни распорядился забрать внуков у Довлетмирзаевой и передать их отцу.