В Крыму в результате удара БПЛА погибла женщина, еще двое жителей пострадали

Крым

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

Женщина погибла в Крыму при атаке беспилотника

6 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ночью полуостров снова подвегся атаке БПЛА. В результате удара погиб один человек — ею оказалась жительница Керчи. Еще двое мирных жителей получили ранения.

О других деталях ночного инцидента пока не сообщается.

В Крыму сократили количество поездов:

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей. Пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.

Власти заверили, что окажут всю необходимую помощь раненым и семьям погибших.

Напомним, 5 июля на севере Крыма в результате атаки дрона погиб один человек. Еще двое получили ранения различной степени тяжести.

Как писали Юга.ру, 4 июля в результате атаки на Крым погиб один человек. Еще двое были ранены, в том числе 10-летний ребенок.

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