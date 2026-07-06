В Крыму в результате удара БПЛА погибла женщина, еще двое жителей пострадали
Женщина погибла в Крыму при атаке беспилотника
6 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ночью полуостров снова подвегся атаке БПЛА. В результате удара погиб один человек — ею оказалась жительница Керчи. Еще двое мирных жителей получили ранения.
О других деталях ночного инцидента пока не сообщается.
В Крыму сократили количество поездов:
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей. Пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.
Власти заверили, что окажут всю необходимую помощь раненым и семьям погибших.
Напомним, 5 июля на севере Крыма в результате атаки дрона погиб один человек. Еще двое получили ранения различной степени тяжести.
Как писали Юга.ру, 4 июля в результате атаки на Крым погиб один человек. Еще двое были ранены, в том числе 10-летний ребенок.