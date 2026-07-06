В Крыму в результате удара БПЛА погибла женщина, еще двое жителей пострадали

Женщина погибла в Крыму при атаке беспилотника

6 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ночью полуостров снова подвегся атаке БПЛА. В результате удара погиб один человек — ею оказалась жительница Керчи. Еще двое мирных жителей получили ранения.

О других деталях ночного инцидента пока не сообщается.