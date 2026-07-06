Ливень, град и сильный ветер. Узнали прогноз погоды на начало недели в Краснодарском крае

Синоптики рассказали о погоде в Краснодаре и крае на 6 июля

В кубанской столице ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер 4-9 м/с, температура воздуха ночью 14-16 °С, днем 28-30 °С.

Краевой гидрометцентр сообщил прогноз погоды на 6 июля в Краснодаре и регионе.

По краю ожидаются сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и ветром с порывами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 12-17 °С, днем 25-30 °С. В горах ночью 8-13 °С, днем 11-16 °С.

На Черноморском побережье прогнозируют переменную облачность и кратковременный дождь с грозой. Ветер 6-11 м/с, днем и вечером местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-23 °С, на участке Джубга-Магри местами 14-19 °С, днем 24-29 °С.