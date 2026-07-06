Блэкаут в Крыму: весь полуостров остался без света из-за масштабной энергоаварии

Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Во всем Крыму произошло массовое отключение электричества из-за аварии на сетях

6 июля на горячей линии госпредприятия «Крымэнерго» сообщили «Интерфаксу», что в Крыму произошло массовое отключение электроэнергии. Без света остались жители всех городов и районов республики. Причиной блэкаута назвали сбой на высоковольтных линиях.

«В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями, на высоковольтных сетях произошло массовое отключение потребителей», — пояснили в энергокомпании.

Специалисты ведут аварийно-восстановительные работы. Вернуть электричество в дома жителей Крыма обещают до конца дня.

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Также ночью 6 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале, что город остался без электричества. Утром глава заявил, что ситуацию удалось стабилизировать и энергетики вернули свет в большинство жилых домов. Остальные пообещали подключать поэтапно.

При этом Развожаев попросил жителей Севастополя не включать в сеть сразу все мощные электроприборы, чтобы не перегрузить систему. Он предупредил, что из-за ЧП в соседних регионах город снова может столкнуться с дефицитом электроэнергии.

«Для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона и чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме, сегодня возможны временные ограничения электроснабжения», — предупредил губернатор.

По его словам, в случае ухудшения ситуации отключения света в Севастополе будут точечными, а график опубликуют в телеграм-канале «Севастопольэнерго».

Напомним, что в ночь с 5 на 6 июля БПЛА снова ударили по Крыму. В результате погибла женщина, еще двое жителей пострадали.

Как писали Юга.ру, жителям Краснодара предложили скинуться на замки для укрытий в многоэтажке.

ЖКХ Крым Происшествия СВО Севастополь Энергетика

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