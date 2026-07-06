Блэкаут в Крыму: весь полуостров остался без света из-за масштабной энергоаварии

«В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями, на высоковольтных сетях произошло массовое отключение потребителей», — пояснили в энергокомпании. Специалисты ведут аварийно-восстановительные работы. Вернуть электричество в дома жителей Крыма обещают до конца дня.

6 июля на горячей линии госпредприятия «Крымэнерго» сообщили «Интерфаксу», что в Крыму произошло массовое отключение электроэнергии. Без света остались жители всех городов и районов республики. Причиной блэкаута назвали сбой на высоковольтных линиях.

Также ночью 6 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале, что город остался без электричества. Утром глава заявил, что ситуацию удалось стабилизировать и энергетики вернули свет в большинство жилых домов. Остальные пообещали подключать поэтапно.

При этом Развожаев попросил жителей Севастополя не включать в сеть сразу все мощные электроприборы, чтобы не перегрузить систему. Он предупредил, что из-за ЧП в соседних регионах город снова может столкнуться с дефицитом электроэнергии.

«Для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона и чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме, сегодня возможны временные ограничения электроснабжения», — предупредил губернатор.

По его словам, в случае ухудшения ситуации отключения света в Севастополе будут точечными, а график опубликуют в телеграм-канале «Севастопольэнерго».



Напомним, что в ночь с 5 на 6 июля БПЛА снова ударили по Крыму. В результате погибла женщина, еще двое жителей пострадали.