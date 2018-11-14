ЕСПЧ коммуницировал жалобу жительницы Чечни, у которой свекор отобрал четверых детей

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу Луизы Тапаевой из Чечни, у которой отец умершего мужа забрал четверых детей и запретил с ними общаться

Муж Луизы Тапаевой умер в 2015 году. После его смерти свекор женщины забрал у нее четырех детей и запретил с ними видеться. В 2017 году Урус-Мартановский городской суд решил, что дети должны жить с Тапаевой, но отец умершего мужа не исполнил решение суда, приставы не проводили исполнительные действия в его отношении.

В феврале Президиум Верховного суда Чечни отправил дело на пересмотр и в апреле Урус-Мартановский городской суд встал на сторону свекра женщины. Луиза Тапаева оспаривает это решение в Верховном суде Чечни и обратилась в ЕСПЧ с жалобой. Она отмечает, что нарушение на семейную жизнь — систематическая проблема на Северном Кавказе, особенно в Чечне и Ингушетии.

В организации «Правовая инициатива» сообщили, что ЕСПЧ направил российским властям вопросы по делу Тапаевой и указал на нарушения ст. 8 в связи со ст. 13 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на семью и право на эффективное средство правовой защиты). По данным правозащитников, это первый случай, когда ЕСПЧ поднимает вопросы по ст. 14 Конвенции, запрещающей дискриминацию по гендерному признаку, в контексте рассмотрения вопроса нарушения прав женщин на Северном Кавказе, сообщает «Медиазона».