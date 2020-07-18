В Краснодаре неизвестный напал ночью на девушку. Вот что об этом известно

Полиция Краснодара 18 июля сообщила, что проводит проверку по факту нападения на 23-летнюю местную жительницу

23-летняя жительница Краснодара Маргарита Яхонтова записала сторис в своем инстаграме, в котором сообщила, что на нее напал неизвестный мужчина. Позже она опубликовала пост, в котором рассказала подробности инцидента. Девушка написала, что выгуливала вечером собаку за своим домом, остановилась погладить животное, в этот момент незнакомый мужчина обхватил ее со спины.

«Я помню, как увидела руки, обхватившие меня. Как повернулась и поняла, что мне п****ц (будет плохо, — прим.), потому что я не знаю этого урода. И это нападение», — вспоминает девушка.

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По ее словам, мужчина закрыл ей рот и нос руками, шептал «тихо, тихо». Однако лай собаки и зазвонивший телефон спугнули нападавшего, и он убежал.

По пути к подъезду она записала видео в инстаграм, так как «понимала, что об этом надо рассказать, чтобы люди понимали, что это может случится с каждым, вот так, в любой день, в любой момент».

Позже девушка опубликовала еще одну запись в инстаграме, в котором подробно описала приметы нападавшего. По ее словам, это мужчина коренастого телосложения, рост около 165 см. У него короткие волосы, борода, он был одет в черные спортивные штаны и ветровку. Также она уточнила, что нападение было совершенно в поле между улицей Генерала Трошева и поселком Плодородный.

По факту нападения Маргарита Яхонтова написала заявление в полицию. Кроме того, она сообщила в соцсетях, что нашла женщину, на которую похожий по описанию человек напал в апреле этого года. Однако та женщина не сообщила о случившемся в полицию.

«Я с ней пообщалась, и теперь она готова давать показания. Она пока что в другом регионе. Я в понедельник пойду в участок, и буду узнавать, как это все соединить. Так же вот прямо сейчас я нашла еще одну девушку, за которой он бегал с ножом полгода назад. Вероятно, я найду кого-то еще», — сообщила порталу Юга.ру девушка.

Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко уточнил порталу Юга.ру, что инцидент произошел поздним вечером 16 июля. К 23-летней девушке, живущей на улице Генерала Трошева, подошел неизвестный ей мужчина, когда она выгуливала собаку. Мужчина толкнул девушку на землю, она упала, повредив колени, после чего тот закрыл ей рот рукой. Как подчеркнул Коноваленко, нападавший «не высказывал никаких угроз, требований, противоправных иных действий в отношении нее не совершал». В данный момент полиция проводит проверку по факту случившегося. Коноваленко добавил, что информации о других пострадавших девушках у полицейских пока нет.