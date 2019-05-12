Неизвестный ночью напал с ножом на девушку в Краснодаре

В Краснодаре разыскивают неизвестного, который 7 мая напал на девушку

Это произошло ночью на улице Хлебосольной Прикубанского округа.

Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко 12 мая рассказал порталу Юга.ру, что 23-летняя девушка приехала из Омска и гостила у своей родственницы.

Во время ночной прогулки на девушку напал без причина неизвестный мужчина. Он ударил ее ножом. Это увидел очевидец, который находился на балконе девятого этажа многоквартирного дома. Он закричал на мужчину и тот скрылся.

Девушку доставили в больницу. Во время осмотра места происшествия сотрудники полиции нашли обломившийся кусок лезвия, предположительно, от ножа злоумышленника.

В связи с происшествием возбудили уголовное дело по ст. 115 УК РФ (Умышленное применение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия). Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

Планируется, что в ближайшее время проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить степень вреда здоровья девушки. Полицейские разыскивают мужчину.