«Сочи Парк» 18 июля откроет все аттракционы

С 18 июля в первом тематическом парке России откроются все аттракционы и увеличится время работы

Сейчас в «Сочи Парке» 22 аттракциона — 19 семейных и детских и 3 экстремальных, включая самый быстрый, самый протяженный и самый высокий в России.

«Планируется, что в этом сезоне развлечений станет больше, и в "Сочи Парке"» появится новый детский аттракцион — водная горка Морской конек», — сообщили в пресс-службе «Сочи Парка».

Кроме того, гостей ждут в дельфинарии, совариуме, на детских игровых площадках, открыты ремесленные мастерские, кафе и рестораны, мобильные точки питания, сувенирные магазины.