«Сочи Парк» 18 июля откроет все аттракционы

Краснодарский край

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С 18 июля в первом тематическом парке России откроются все аттракционы и увеличится время работы 

Сейчас в «Сочи Парке» 22 аттракциона — 19 семейных и детских и 3 экстремальных, включая самый быстрый, самый протяженный и самый высокий в России.

«Планируется, что в этом сезоне развлечений станет больше, и в "Сочи Парке"» появится новый детский аттракцион — водная горка Морской конек», — сообщили в пресс-службе «Сочи Парка».

Кроме того, гостей ждут в дельфинарии, совариуме, на детских игровых площадках, открыты ремесленные мастерские, кафе и рестораны, мобильные точки питания, сувенирные магазины.

«На всей территории "Сочи Парка" действуют максимальные меры для обеспечения комфорта и безопасности наших гостей, соблюдаются утвержденные санитарные нормы», — подчеркнули в пресс-службе.

С 18 июля «Сочи Парк» и аттракцион «Богатырские гонки», находящийся у отеля-замка «Богатырь», открыты с 10:00 до 22:00 и работают без выходных.

Билеты с открытой датой, которые можно было приобрести через официальный сайт, действуют с 18 июля по 8 ноября 2020 года включительно.

Подробное расписание работы «Сочи Парка» смотрите на сайте sochipark.ru.

Как писали Юга.ру, в тематическом парке развлечений с 24 июня открылись детские площадки. Несколько дней спустя возобновили работу совариум и контактный мини-зоопарк «Лапушки». С 7 июля начались представления в дельфинарии «Сочи Парка». 

Курорты и туризм отдых Развлечения Сочи Сочи Парк

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