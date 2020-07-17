«Сочи Парк» 18 июля откроет все аттракционы
С 18 июля в первом тематическом парке России откроются все аттракционы и увеличится время работы
Сейчас в «Сочи Парке» 22 аттракциона — 19 семейных и детских и 3 экстремальных, включая самый быстрый, самый протяженный и самый высокий в России.
«Планируется, что в этом сезоне развлечений станет больше, и в "Сочи Парке"» появится новый детский аттракцион — водная горка Морской конек», — сообщили в пресс-службе «Сочи Парка».
Кроме того, гостей ждут в дельфинарии, совариуме, на детских игровых площадках, открыты ремесленные мастерские, кафе и рестораны, мобильные точки питания, сувенирные магазины.
«На всей территории "Сочи Парка" действуют максимальные меры для обеспечения комфорта и безопасности наших гостей, соблюдаются утвержденные санитарные нормы», — подчеркнули в пресс-службе.
С 18 июля «Сочи Парк» и аттракцион «Богатырские гонки», находящийся у отеля-замка «Богатырь», открыты с 10:00 до 22:00 и работают без выходных.
Билеты с открытой датой, которые можно было приобрести через официальный сайт, действуют с 18 июля по 8 ноября 2020 года включительно.
Подробное расписание работы «Сочи Парка» смотрите на сайте sochipark.ru.
Как писали Юга.ру, в тематическом парке развлечений с 24 июня открылись детские площадки. Несколько дней спустя возобновили работу совариум и контактный мини-зоопарк «Лапушки». С 7 июля начались представления в дельфинарии «Сочи Парка».
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