В «Сочи Парке» откроется дельфинарий

Краснодарский край

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С 7 июля в дельфинарии «Сочи Парка» начнутся представления

Трюки на арене будут выполнять дельфины Эра, Диана, Соня и морской котик Семен. Артисты готовы продемонстрировать зрителям, чему научились в этом сезоне.

«С 7 по 9 июля запланировано четыре шоу в день, с 10 июля — уже пять», — сообщили в пресс-службе «Сочи Парка». 

Рассадка в дельфинарии будет осуществляться согласно санитарным нормам. Напомним, «Сочи Парк» продолжает работу в прогулочном режиме, при этом развлечений стало больше. Уже открыты совариум, мини-зоопарк «Лапушки», игровые детские площадки — спрей-зона «Солнечный риф», «Космические джунгли», Эко-деревня, работают мобильные фуд-киоски, «Королевство Леденцово». С 7 июля также откроется тир «Богатырские игры».

Билеты для прогулки можно приобрести в кассах парка. Тем, кто успел купить билет с открытой датой на сайте, рекомендуют сохранить его до того момента, когда в программу вернутся аттракционы, волшебные шоу, откроется Страна Медведия. Все эти активности появятся позже, на следующих этапах открытия «Сочи Парка». 

Все последние новости можно узнать на сайте парка и в соцсетях. Для гостей семейного отеля-замка «Богатырь» вход в парк бесплатный. 

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