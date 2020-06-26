В «Сочи Парке» открылись детские площадки
В тематическом парке развлечений «Сочи Парк» с 24 июня открылись детские площадки
В освежающую Спрей-зону с фонтанчиками и аквакачелями и Эко-деревню с настоящей переправой через озеро приглашают детей и взрослых. Также гостей всех возрастов ждут Космические джунгли в Краю науки и фантастики, где юные исследователи смогут посоревноваться в силе, гибкости и ловкости.
«Мы все ближе к тому моменту, когда посетители смогут кататься на аттракционах парка весь день напролет, и подтверждение этому — открытие детских площадок. Их посещение входит в стоимость входного билета», — сообщили в пресс-службе «Сочи Парка».
Одновременно в парке начали работу мобильные павильоны с мороженым и лимонадом.
Билеты для прогулки можно приобрести в кассах «Сочи Парка». Если куплен билет с открытой датой на сайте, необходимо сохранить его до того момента, когда в программу вернутся аттракционы, развлечения, шоу, откроется Страна Медведия. Все эти активности появятся на следующих этапах открытия «Сочи Парка».
В ближайшие дни первых посетителей планирует принять совариум, контактный зоопарк «Лапушки» и дельфинарий.
Расписание работы парка опубликовано на сайте «Сочи Парка».
Напомним, что 15 мая «Сочи Парк» возобновил продажи билетов. На сайте парка гости смогут купить билеты со скидкой до 30%, которые действуют с момента открытия парка в полном режиме до 8 ноября 2020 года. 12 июня «Сочи Парк» открылся в прогулочном режиме.
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