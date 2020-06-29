В «Сочи Парке» открылся совариум и контактный мини-зоопарк «Лапушки»
Прогулочный режим в первом тематическом парке страны «Сочи Парк» продолжается, но с конца июня развлечений стало больше
В «Сочи Парке» открылся совариум, который расположен в Южной резиденции Бабы-яги.
«Здесь живут птицы редких видов, а еще сурикаты, еноты, хаски и другие питомцы. В совариуме ежедневно проходят открытые тренировки ловчих птиц, и за этим увлекательным зрелищем могут наблюдать все желающие», — рассказали в пресс-службе «Сочи Парка».
Одновременно начал работу контактный мини-зоопарк «Лапушки» в экодеревне. Животных разрешается гладить и кормить подходящей для них едой. Например, американская мини-лошадь Элвис любит морковно-яблочную соломку.
Скоро вернутся и шоу в дельфинарии парка. Все активности и развлечения, за исключением посещения «Лапушек», входят в прогулочный билет, который можно приобрести в кассах «Сочи Парка». Билеты с открытой датой, которые продаются на сайте, начнут действовать с момента открытия «Сочи Парка» в полном режиме.
Всю актуальную информацию о парке можно найти на официальном сайте sochipark.ru и в соцсетях.
Как писали Юга.ру, с 12 июня «Сочи Парк» вернулся к работе и начал ежедневно принимать гостей. С 24 июня там открылись детские площадки, а днем ранее возобновил работу семейный отель-замок «Богатырь».
В пресс-службе «Сочи Парка» напомнили, что в «Богатыре» действуют правила проживания в отеле, установленные в условиях пандемии коронавируса.
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