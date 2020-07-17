На участке трассы «Кавказ» восстановили ровное покрытие

По заказу ФКУ Упрдор «Кавказ», на отрезок трассы Р-217 «Кавказ» длинной 22 км нанесли слой износа. Это так называемый превентивный ремонт, который делают для защиты основных слоев дороги: при помощи защитного слоя восстанавливается верхняя часть покрытия в местах наиболее интенсивного движения транспорта.

Противостоять истиранию и колееобразованию способен слой типа «Сларри-Сил». Состав этой смеси определяется в дорожной лаборатории и включает в себя битумную эмульсию, выборный щебень, мелкие наполнители и специальные добавки, объяснили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кавказ». Таким слоем заполняются трещины и пустоты, за счет чего восстанавливается ровность покрытия.

Работы провели на территории Кабардино-Балкарии на участках Малка — Куба-Таба, село Аргудан — граница с Северной Осетией. Кроме того, сейчас ведут работы по расширению трассы у села Куба-Таба, с 413-го по 436-й км на обходе Баксана, а также в населенных пунктах Старый Черек и Аргудан (с 468-го по 482-й км трассы). Дорогу на этих участках расширят с двух до четырех полос.

Ранее Юга.ру сообщали, что на участке будущего строительства Дальнего Западного обхода Краснодара проводятся археологические работы, которые планируется проводить до октября 2020 года.