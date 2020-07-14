В России начали арестовывать машины с армянскими номерами. Почему?

«Владение автомобилем с армянскими номерами до недавнего времени не вызывало никаких претензий со стороны правоохранителей. Но количество таких машин с 2017 года возросло примерно до 200 тысяч по всей России. Пошлины на границе не платятся, фиксация нарушений для таких автомобилей не имеет значения. Налицо полнейшая безнаказанность». Редактор раздела Авто Юга.ру Евгений Мельченко разбирается в том, что не так с армянскими номерами на автомобилях россиян.

— В сети все чаще стали появляться сообщения об аресте машин с иностранными номерами. Причем это касается именно автомобилей с номерными знаками Армении. Рейды сотрудников ГИБДД прошли сразу в нескольких регионах России, и Краснодар не стал исключением.

Почему их ввозят в Россию

Автомобили, на которых установлены номерные регистрационные знаки из Армении, на наших дорогах не редкость. Более того, на этот момент мало кто обращает внимание. Есть автомобили с армянскими номерами, есть — с абхазскими. Причина понятна каждому опытному водителю. Через эти страны можно гораздо дешевле привезти автомобиль, например, из Японии или США. Ранее наши власти, заботясь о «тазиках», выпускаемых на знаменитом отечественном предприятии, ввели пошлины, которые сделали ввоз машин из Японии стандартными путями невыгодным. Но на то и голова человеку на Руси, чтобы думать нестандартно. И начали пробиваться ручейки автомобилей с иностранными номерами на отечественные дороги (и все то, что ими у нас называется).

К сожалению, забота об отечественном продукте у нас часто проявляется со стороны государства не путем повышения качества и соотношения цены и качества, а путем запретов и ограничений. Любой адекватный автолюбитель при выборе между 3-5-летним японцем или «тазом» выберет азиата. Он надежнее, оснащеннее и удобнее отечественного автопрома. Правда, таможенные пошлины привели к тому, что в лидерах российского авторынка находятся отнюдь не надежные и удобные машины. Но сейчас не об этом.

Владение автомобилем с армянскими номерами до недавнего времени не вызывало никаких претензий со стороны правоохранителей. Но есть и раздражающие факторы. Пошлины на границе не платятся, фиксация нарушений для таких автомобилей не имеет значения. Налицо полнейшая безнаказанность. Она привела к тому, что осенью прошлого года тогдашний премьер Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам что-то придумать по этому поводу, чтобы пресечь «беспредел». Профильные ведомства — МВД, Минтранс, Минюст, ФТС и ФСБ.

Что по этому поводу говорят законы РФ

Светлые головы из вышеуказанных структур ничего толкового не придумали: закон наш до сих пор имеет разночтения. А именно: владельцев автомобилей с иностранными номерами могут штрафовать по ст. 12.1 КоАП «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство, а в установленных случаях документов, предусмотренных таможенным законодательством Таможенного союза, с отметками таможенных органов, подтверждающими временный ввоз транспортного средства». Размер штрафа — 500 рублей. Теперь следим за пальцами.

В то же время действует Постановление Правительства РФ от 12.08.1994 № 938 (ред. от 26.04.2020) «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации». Постановление гласит, что «регистрация транспортных средств, за исключением транспортных средств, зарегистрированных на территории государств — членов Евразийского экономического союза или временно ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза на срок не более 6 месяцев, осуществляется с выдачей соответствующих документов и государственных регистрационных знаков без резервирования за юридическими или физическими лицами их отдельных серий или сочетаний символов. Порядки выдачи таких знаков устанавливаются Министерством внутренних дел Российской Федерации, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с их компетенцией».