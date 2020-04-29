В Ингушетии строительство развязки на трассе «Кавказ» планируют завершить к концу года

На трассе Р-217 «Кавказ» 40 специалистов и 20 единиц техники строят двухуровневую четырехполосную развязку. Она должна разделить потоки машин по направлениям Краснодар — Баку и Назрань — Магас. Сейчас на месте расширяют проезжую часть и укладывают слои дороги. Рабочие уже построили четыре подпорных стены, опоры и пролетные строения искусственного сооружения.

Протяженность эстакады с подъездами составила 500 метров, высота стен — от 4 до 9 метров. Двухпролетное строение 8-метрового путепровода построили из 24 балок, каждая из которых весит по 60 тонн. Ширина проезжей части составляет 15 метров, а каждой полосы движения — 3,75 метра.

Специалисты начали монтаж деформационных швов и укладку выравнивающего слоя. Встречные потоки транспорта планируют разделить металлическим барьерным ограждением. Кроме того, на развязке хотят сделать 9-метровые опоры линий электроосвещения, тротуары, а также нанести термопластиковую разметку и установить новые дорожные знаки. Завершить работы планируют до конца 2020 года, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кавказ».