Главный архитектор Краснодара объяснила, когда в подъездах появятся стеклянные двери

Напомним, Городская дума Краснодара в июне изменила правила благоустройства, согласно которым входные двери в подъезды станут стеклянными. Портал Юга.ру попросил рассказать главного архитектора Краснодара Наталью Машталир, когда начнут внедрять эту практику и почему это безопасно.

Машталир рассказала, что стеклянные двери будут ставить только при строительстве новых многоквартирных домов либо при реконструкции и капитальном ремонте старых. Каждая управляющая компания должна будет устанавливать стеклянные двери, администрация уже отправила всем УК обновленные правила благоустройства. При этом сроков внедрения новой практики нет, так как все двери не будут менять одновременно.

По мнению главного архитектора города, на двери необходимо ставить «нормальные бронебойные стекла», которые не получится разбить.

«Если бы людям действительно так сильно хотелось разбивать окна, то у нас бы все окна автомобилей стояли разбитые. Естественно, так как мы уже немного в другом мире, я думаю, что наше общество вполне готово», — поделилась Машталир.