Во всех краснодарских подъездах решили установить стеклянные двери
Городская дума Краснодара в июне изменила правила благоустройства, согласно которым входные двери в подъезды станут стеклянными
Согласно новой редакции Правил благоустройства, при строительстве новых многоквартирных зданий и при капремонте существующих подъездов нужно будет использовать двери с остеклением минимум 70% площади (пункты 27.1 и 27.2), сообщили в неофициальном аккаунте отдела городской среды департамента архитектуры и градостроительства Краснодара в инстаграме.
Главный архитектор города Наталья Машталир 25 июня обсудила новые правила с управляющими компаниями. Они рассказали, что в некоторых районах сделать это будет непросто, однако согласились в необходимости изменений. Машталир уточнила, что стекло может быть травмобезопасным и противоударным.
«Мы забываем, что у нас уже стоят двойные металлические двери в квартирах. Нам нечего бояться. Но мы еще дополнительно защищаем вход в общественное пространство — в подъезд. Он мог бы быть прозрачным и безопасным, но мы его замуруем и покрасим серым. Самое парадоксальное в том, что мы не боимся делать стеклянные двери в магазины, кафе или банки... Что, в подъезде у нас что-то более ценное, чем в кафе? В подъезде есть мебель, посуда, предметы интерьера? Да у нас там только банка из-под нескафе на третьем этаже для окурков стоит», — процитировали в инстаграме дизайнера Артемия Лебедева.
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На круглом столе некоторые участники выступили против новых правил. Например, генеральный директор управляющей компании «Виктория» Инна Скамкочаишвили подчеркнула, что бронированные стеклянные двери дорого стоят. Так как речь идет о деньгах собственников, то будет очень сложно и почти невозможно убедить их в целесообразности новых требований к внешнему виду входных групп, привели ее доводы «Краснодарские известия».
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Начинаем рассказывать вам об обновлённых Правилах благоустройства. ✔️ В июне Городская Дума приняла новую редакцию Правил благоустройства и в ней много всего интересного и правильного. ✔️ Например, теперь при строительстве новых многоквартирных зданий и при капитальном ремонте существующих подъездов нужно будет использовать двери с остеклением минимум 70% площади. Проще говоря - стеклянные двери (пункты 27.1 и 27.2) ✔️ Как неоднократно писали урбанисты, архитекторы и Артемий Лебедев, основное правило формулируется просто: с улицы должен быть виден подъезд, а из подъезда должна быть видна улица. Хочется ещё процитировать Лебедева: «Мы забываем, что у нас уже стоят двойные металлические двери в квартирах. Нам нечего бояться. Но мы еще дополнительно защищаем вход в общественное пространство - в подъезд. Он мог бы быть прозрачным и безопасным, но мы его замуруем и покрасим серым.», «Самое парадоксальное в том, что мы не боимся делать стеклянные двери в магазины, кафе или банки... Что, в подъезде у нас что-то более ценное, чем в кафе? В подъезде есть мебель, посуда, предметы интерьера? Да у нас там только банка из-под нескафе на третьем этаже для окурков стоит.» Опыт других российских городов (на фото) показывает, что замена двери на стеклянную приводит к снижению неприятных случаев в подъезде: ты всегда видишь, кто стоит за дверью с той или другой стороны. ✔️ 25 июня на большом круглом столе в @ki_krd с управляющими компаниями главный архитектор Краснодара Наталья Машталир обсудила возможности внедрения этой практики. УК согласились с тем, что в некоторых районах это будет сделать непросто, но уже сейчас стоит предпринимать шаги в этом направлении. ✔️ Make pod’ezd bezopasnyy again! За фото подъездов спасибо @iliasotonin