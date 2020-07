Во всех краснодарских подъездах решили установить стеклянные двери

View this post on Instagram

Начинаем рассказывать вам об обновлённых Правилах благоустройства. ✔️ В июне Городская Дума приняла новую редакцию Правил благоустройства и в ней много всего интересного и правильного. ✔️ Например, теперь при строительстве новых многоквартирных зданий и при капитальном ремонте существующих подъездов нужно будет использовать двери с остеклением минимум 70% площади. Проще говоря - стеклянные двери (пункты 27.1 и 27.2) ✔️ Как неоднократно писали урбанисты, архитекторы и Артемий Лебедев, основное правило формулируется просто: с улицы должен быть виден подъезд, а из подъезда должна быть видна улица. Хочется ещё процитировать Лебедева: «Мы забываем, что у нас уже стоят двойные металлические двери в квартирах. Нам нечего бояться. Но мы еще дополнительно защищаем вход в общественное пространство - в подъезд. Он мог бы быть прозрачным и безопасным, но мы его замуруем и покрасим серым.», «Самое парадоксальное в том, что мы не боимся делать стеклянные двери в магазины, кафе или банки... Что, в подъезде у нас что-то более ценное, чем в кафе? В подъезде есть мебель, посуда, предметы интерьера? Да у нас там только банка из-под нескафе на третьем этаже для окурков стоит.» Опыт других российских городов (на фото) показывает, что замена двери на стеклянную приводит к снижению неприятных случаев в подъезде: ты всегда видишь, кто стоит за дверью с той или другой стороны. ✔️ 25 июня на большом круглом столе в @ki_krd с управляющими компаниями главный архитектор Краснодара Наталья Машталир обсудила возможности внедрения этой практики. УК согласились с тем, что в некоторых районах это будет сделать непросто, но уже сейчас стоит предпринимать шаги в этом направлении. ✔️ Make pod’ezd bezopasnyy again! За фото подъездов спасибо @iliasotonin