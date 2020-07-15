Во всех краснодарских подъездах решили установить стеклянные двери

Согласно новой редакции Правил благоустройства, при строительстве новых многоквартирных зданий и при капремонте существующих подъездов нужно будет использовать двери с остеклением минимум 70% площади (пункты 27.1 и 27.2), сообщили в неофициальном аккаунте отдела городской среды департамента архитектуры и градостроительства Краснодара в инстаграме .

Главный архитектор города Наталья Машталир 25 июня обсудила новые правила с управляющими компаниями. Они рассказали, что в некоторых районах сделать это будет непросто, однако согласились в необходимости изменений. Машталир уточнила, что стекло может быть травмобезопасным и противоударным.

«Мы забываем, что у нас уже стоят двойные металлические двери в квартирах. Нам нечего бояться. Но мы еще дополнительно защищаем вход в общественное пространство — в подъезд. Он мог бы быть прозрачным и безопасным, но мы его замуруем и покрасим серым. Самое парадоксальное в том, что мы не боимся делать стеклянные двери в магазины, кафе или банки... Что, в подъезде у нас что-то более ценное, чем в кафе? В подъезде есть мебель, посуда, предметы интерьера? Да у нас там только банка из-под нескафе на третьем этаже для окурков стоит», — процитировали в инстаграме дизайнера Артемия Лебедева.