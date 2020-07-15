На Кубани обнаружили 65 новых зараженных коронавирусом, 40 из них — в Краснодаре

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

В Краснодарском крае к 15 июля COVID-19 диагностировали у 6 тыс. 912 человек

Федеральный оперштаб сообщил, что за последние сутки в стране зарегистрировали 6 тыс. 422 новых случая инфицирования коронавирусом в 85 регионах, написал RT. При этом у 26,6% зараженных не было клинических проявлений болезни. Также за сутки в стране от COVID-19 умерли 156 человек, а 10 тыс. 424 пациента выздоровели.

Читайте также:

Больше всего случаев зафиксировали в Москве (+628), Санкт-Петербурге (+264) и Свердловской области (+263). В Ростовской области заболели 97 человек, в Ставропольском крае — 91, в Краснодарском крае — 65. В Дагестане зафиксировали 42 новых случая, в Кабардино-Балкарии — 41, в Карачаево-Черкессии — 25, в Адыгее — 16, в Чечне — 12, в Крыму — 11, а также 1 новый случай был зарегистрирован в Севастополе.

Всего за время пандемии COVID-19 был обнаружен у 746 тыс. 369 человек в России, при этом 11 тыс. 770 пациентов умерли, а 523 тыс. 249 выздоровели.

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили подробности о новых случаях заражения в регионе. Среди 65 заболевших 39 женщин и 26 мужчин, в том числе 9 детей. Самому младшему пациенту 5 лет, старшему — 88 лет. Больше всего новых случаев выявили в Краснодаре.

Статистика по муниципалитетам:

  • Краснодар — 40;
  • Белореченский район — 7;
  • Сочи — 6;
  • Северский район — 4;
  • Динской район — 3;
  • Калининский район — 2;
  • Лабинский, Крыловский и Усть-Лабинский районы — по 1.

Читайте также:

Всего на Кубани за время пандемии коронавирус обнаружили у 6 тыс. 912 человек, при этом 5 тыс. 877 пациентов выздоровели, а 89 человек скончались. За последние сутки в регионе зарегистрировали один летальный случай.

С подозрением на COVID-19 к медикам обращались 18 тыс. 105 человек, в том числе 1 тыс. 842 ребенка. В стационарах находятся 2 тыс. 222 пациентов, включая 153 детей. Под наблюдением в поликлиниках по месту жительства — 3 тыс. 56 человек. В обсерваторах содержится 241 приезжий.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани обнаружили 65 новых зараженных коронавирусом, 40 из них — в Краснодаре
В Анапе турист из Мурманской области сорвался со скалы
В поселке Яблоновском под Краснодаром дождь затопил почти 300 дворов, ликвидация последствий стихии продолжается
Россиянам хотят платить за найденную просрочку в магазинах
В Краснодаре на рециркуляторы для обеззараживания воздуха в детсадах и школах потратят более 100 млн рублей
Запрет на браки и усыновление детей для однополых пар. Сенаторы предложили внести изменения в Семейный Кодекс РФ

Лента новостей

Реклама на портале