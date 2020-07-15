На Кубани обнаружили 65 новых зараженных коронавирусом, 40 из них — в Краснодаре

В Краснодарском крае к 15 июля COVID-19 диагностировали у 6 тыс. 912 человек

Федеральный оперштаб сообщил, что за последние сутки в стране зарегистрировали 6 тыс. 422 новых случая инфицирования коронавирусом в 85 регионах , написал RT. При этом у 26,6% зараженных не было клинических проявлений болезни. Также за сутки в стране от COVID-19 умерли 156 человек, а 10 тыс. 424 пациента выздоровели.

Больше всего случаев зафиксировали в Москве (+628), Санкт-Петербурге (+264) и Свердловской области (+263). В Ростовской области заболели 97 человек, в Ставропольском крае — 91, в Краснодарском крае — 65 . В Дагестане зафиксировали 42 новых случая, в Кабардино-Балкарии — 41, в Карачаево-Черкессии — 25, в Адыгее — 16, в Чечне — 12, в Крыму — 11, а также 1 новый случай был зарегистрирован в Севастополе.

Всего за время пандемии COVID-19 был обнаружен у 746 тыс. 369 человек в России , при этом 11 тыс. 770 пациентов умерли, а 523 тыс. 249 выздоровели.

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили подробности о новых случаях заражения в регионе. Среди 65 заболевших 39 женщин и 26 мужчин, в том числе 9 детей. Самому младшему пациенту 5 лет, старшему — 88 лет. Больше всего новых случаев выявили в Краснодаре .

Статистика по муниципалитетам: Краснодар — 40;

Белореченский район — 7;

Сочи — 6;

Северский район — 4;

Динской район — 3;

Калининский район — 2;

Лабинский, Крыловский и Усть-Лабинский районы — по 1.

Всего на Кубани за время пандемии коронавирус обнаружили у 6 тыс. 912 человек , при этом 5 тыс. 877 пациентов выздоровели, а 89 человек скончались. За последние сутки в регионе зарегистрировали один летальный случай.