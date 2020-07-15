На Кубани обнаружили 65 новых зараженных коронавирусом, 40 из них — в Краснодаре
В Краснодарском крае к 15 июля COVID-19 диагностировали у 6 тыс. 912 человек
Федеральный оперштаб сообщил, что за последние сутки в стране зарегистрировали 6 тыс. 422 новых случая инфицирования коронавирусом в 85 регионах, написал RT. При этом у 26,6% зараженных не было клинических проявлений болезни. Также за сутки в стране от COVID-19 умерли 156 человек, а 10 тыс. 424 пациента выздоровели.
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Больше всего случаев зафиксировали в Москве (+628), Санкт-Петербурге (+264) и Свердловской области (+263). В Ростовской области заболели 97 человек, в Ставропольском крае — 91, в Краснодарском крае — 65. В Дагестане зафиксировали 42 новых случая, в Кабардино-Балкарии — 41, в Карачаево-Черкессии — 25, в Адыгее — 16, в Чечне — 12, в Крыму — 11, а также 1 новый случай был зарегистрирован в Севастополе.
Всего за время пандемии COVID-19 был обнаружен у 746 тыс. 369 человек в России, при этом 11 тыс. 770 пациентов умерли, а 523 тыс. 249 выздоровели.
В оперативном штабе Краснодарского края сообщили подробности о новых случаях заражения в регионе. Среди 65 заболевших 39 женщин и 26 мужчин, в том числе 9 детей. Самому младшему пациенту 5 лет, старшему — 88 лет. Больше всего новых случаев выявили в Краснодаре.
Статистика по муниципалитетам:
- Краснодар — 40;
- Белореченский район — 7;
- Сочи — 6;
- Северский район — 4;
- Динской район — 3;
- Калининский район — 2;
- Лабинский, Крыловский и Усть-Лабинский районы — по 1.
Всего на Кубани за время пандемии коронавирус обнаружили у 6 тыс. 912 человек, при этом 5 тыс. 877 пациентов выздоровели, а 89 человек скончались. За последние сутки в регионе зарегистрировали один летальный случай.
С подозрением на COVID-19 к медикам обращались 18 тыс. 105 человек, в том числе 1 тыс. 842 ребенка. В стационарах находятся 2 тыс. 222 пациентов, включая 153 детей. Под наблюдением в поликлиниках по месту жительства — 3 тыс. 56 человек. В обсерваторах содержится 241 приезжий.
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