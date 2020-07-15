В Краснодаре на рециркуляторы для обеззараживания воздуха в детсадах и школах потратят более 100 млн рублей
Портал Юга.ру в июле узнал, сколько денег на закупку рециркуляторов воздуха с УФ-лампами решили потратить для образовательных учреждений Краснодара
Напомним, на Кубани из-за введенного карантина и мер по борьбе с коронавирусом были закрыты детские сады. В конце мая родители в соцсетях опубликовали обращение к губернатору Вениамину Кондратьеву с просьбой открыть дошкольные учреждения. Власти отказались, мотивируя это жесткими требованиями Роспотребнадзора.
В начале июня в регионе решили открыть дежурные группы в детсадах, их могли посещать дети работников экстренных служб, медиков, а также дети из неполных семей.
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Решение же постепенно открыть детсады для всех губернатор озвучил на заседании краевого оперштаба в четверг 25 июня. В понедельник 29 июня мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что все группы в дошкольных учреждениях оснастят рециркуляторами воздуха с ультрафиолетовыми лампами. Их собирались закупить за счет средств муниципального бюджета.
Портал Юга.ру 7 июля направил запрос в мэрию Краснодара, чтобы узнать, на каком этапе находится закупка рециркуляторов и сколько денег на это было выделено. Через неделю городской департмент образования прислал ответ на запрос журналистов.
В ведомстве сообщили, что для покупки рециркуляторов для образовательных учреждений было выделено около 103 млн рублей, из них 27 млн рублей собираются потратить на закупку рециркуляторов для детских садов.
«Выделенные средства направлены на приобретение 6 тыс. 738 рециркуляторов для образовательных организаций, в том числе 1 тыс. 808 для рециркуляторов в дошкольные учреждения. Срок поставки — с 15 июля», — уточнили в краснодарском департаменте образования.
В ведомстве уточнили, что организации сами определяют необходимое количество устройств для учреждения.
Согласно ответу департамента, к 8 июля шесть детских садов Краснодара были обеспечены 57 рециркуляторами. На вопрос, были ли такие аппараты установлены в открывшихся в июне дежурных группах, в ведомстве заявили, что «все работающие группы в детских садах рециркуляторами обеспечены».
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