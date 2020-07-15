В Краснодаре на рециркуляторы для обеззараживания воздуха в детсадах и школах потратят более 100 млн рублей

Портал Юга.ру в июле узнал, сколько денег на закупку рециркуляторов воздуха с УФ-лампами решили потратить для образовательных учреждений Краснодара

Напомним, на Кубани из-за введенного карантина и мер по борьбе с коронавирусом были закрыты детские сады. В конце мая родители в соцсетях опубликовали обращение к губернатору Вениамину Кондратьеву с просьбой открыть дошкольные учреждения. Власти отказались, мотивируя это жесткими требованиями Роспотребнадзора. В начале июня в регионе решили открыть дежурные группы в детсадах, их могли посещать дети работников экстренных служб, медиков, а также дети из неполных семей.

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Решение же постепенно открыть детсады для всех губернатор озвучил на заседании краевого оперштаба в четверг 25 июня. В понедельник 29 июня мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что все группы в дошкольных учреждениях оснастят рециркуляторами воздуха с ультрафиолетовыми лампами . Их собирались закупить за счет средств муниципального бюджета.

Портал Юга.ру 7 июля направил запрос в мэрию Краснодара, чтобы узнать, на каком этапе находится закупка рециркуляторов и сколько денег на это было выделено. Через неделю городской департмент образования прислал ответ на запрос журналистов.

В ведомстве сообщили, что для покупки рециркуляторов для образовательных учреждений было выделено около 103 млн рублей , из них 27 млн рублей собираются потратить на закупку рециркуляторов для детских садов.

«Выделенные средства направлены на приобретение 6 тыс. 738 рециркуляторов для образовательных организаций, в том числе 1 тыс. 808 для рециркуляторов в дошкольные учреждения. Срок поставки — с 15 июля», — уточнили в краснодарском департаменте образования. В ведомстве уточнили, что организации сами определяют необходимое количество устройств для учреждения.