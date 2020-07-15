В Госдуму РФ 14 июля внесли проект закона, запрещающий в стране браки между однополыми парами и усыновление ими детей

Члены Совета Федерации 14 июля внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о внесении изменений в Семейный Кодекс РФ, сообщил RT.

Документ, в частности, исключает возможность отмены усыновления через три года, гарантирует совместное устройство под опеку братьев и сестер, при этом если дети не могут жить и воспитываться вместе по состоянию здоровья, либо устройство ребенка под опеку (попечительство) отдельно от братьев и сестер отвечает его интересам, от этого положения орган опеки и попечительства может отступить.

Читайте также: В 2013 году в Госдуме предложили лишать родительских прав за гомосексуальные контакты

Также в законопроекте прописывается, что лишение родительских прав является крайней мерой, изъять детей из семьи возможно будет только при наличии вины родителей и судебного решения о лишении или ограничении их родительских прав. Кроме того, в законопроекте перечисляется список документов и 11 оснований для признания ребенка оставшимся без попечения родителей.

Авторами документы являются сенаторы Елена Мизулина, Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе и Людмила Нарусова. Отмечается, что работа над документом велась три года.

В пояснительной записке авторы законопроекта пишут, что изменения института брака обусловлены обновленной Конституцией РФ, а именно п. «ж» ч. 1 ст. 72 (Защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях).

Ранее Семейный кодекс РФ запрещал заключение брака, если кто-то из заявителей уже состоял в браке, между близкими родственниками, усыновителями и усыновленными, а также с лицами, признанными судом недееспособным вследствие психического расстройства. Теперь же сенаторы внесли поправку, согласно которой запрещается регистрация браков между лицами одного пола .

Отметим, что в статье 12 действующего Семейного Кодекса РФ сказано, что для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста.

Авторы законопроекта указали, что поправки конкретизируют положение обновленной Конституции.

Ряд СМИ сообщили, что внесение изменений в Семейный Кодекс запретит трансгендерным людям вступать в брак и усыновлять детей. Так, телеканал «360» написали, что «в новом законе забрать детей в семьи не смогу лица одного пола, а также те, кто поменял пол».

Поводом для этих предположений стало сообщение пресс-службы Елены Мизулиной, которое опубликовал «Интерфакс». «Законопроект прекращает практику заключения брака между лицами одного пола, в том числе сменившими пол, соответственно, усыновление такими парами детей», — объяснили в пресс-службе сенатора.

Читайте также: В 2014 году в России запретили однополым парам из других стран усыновлять детей

Портал Юга.ру изучил текст законопроекта. Выяснилось, что граждане, «состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а также лица, являющиеся гражданами указанного государства и не состоящие в браке», не могут стать, например, опекунами. Однако что-либо, касающее смены пола гражданином, журналист не обнаружил.

В 2019 году портал Юга.ру публиковал историю краснодарского трансгендерного мужчины Никиты. Он откровенно рассказал о том, какой путь ему пришлось пройти, чтобы стать тем, кем он себя действительно ощущает: о каминг-ауте, отношениях с родственниками, гормональной терапии и операциях, комиссии и изменении документов, дискриминации и краснодарских врачах.

Читайте также: В 2019 году на ТВ запустили шоу о проблемах трансгендерных и полиаморных людей России