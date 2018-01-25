Гей-пара сообщила о регистрации их брака в России. Это первый подобный случай в РФ

Два россиянина заявили, что в России впервые признали однополый брак между двумя мужчинами. Но в МФЦ, где им якобы поставили штампы, назвали эту информацию ложной

Евгений Войцеховский и Павел Стоцко рассказали в эфире «Дождя» , что заключили брак 4 января в Копенгагене, где однополые браки легализованы. Документы о регистрации вместе с заверенными нотариальными переводами они подали в многофункциональный центр услуг (МФЦ) в Москве. Там им поставили штамп в паспорте на странице семейного положения, подтвердив, что мужчины зарегистрировали брак.

По их словам, сотрудник оформил документы «без лишних вопросов, не меняясь в лице», все это заняло пять минут.

Они отметили, что это первый случай в российской истории.

Стоцко пояснил, что в России по ст. 158 Семейного кодекса РФ признаются браки, которые зарегистрированы за границей по законам этого государства и если брак не противоречит ст. 14 Семейного кодекса (заключение брака между близкими родственниками, усыновителями и усыновленными, а также если один из людей уже состоит в браке или был признан судом недееспособным).Тот факт, что брак зарегистрирован между двумя людьми одного пола, в качестве ограничивающего обстоятельства не указан.

При этом на официальном сайте МФЦ Москвы опубликовано опровержение факта регистрации в учреждении, так как многофункциональные центры не занимаются принятием соответствующих решений и не проставляют штампы в паспортах, а передают принимаемые документы в ЗАГС.

«Центры госуслуг Москвы не предоставляют услугу по регистрации брака. Документы, принимаемые для планируемой регистрации, передаются сотрудниками центров госуслуг в орган ЗАГС для принятия соответствующего решения. Никакой штамп сотрудниками центров госуслуг в паспорт не проставляется. В связи с этим информация, указанная в новости, является ложной», — говорится в сообщении.