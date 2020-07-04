Новая Конституция России вступила в силу
Обновленный текст Конституции России опубликовали 4 июля на официальном портале правовой информации
Напомним, в январе президент России Владимир Путин предложил внести изменения в действующую Конституцию. 14 февраля он поручил ЦИК организовать голосование по поправкам. 11 марта в Госдуме единогласно поддержали проект, и уже через два дня поправки одобрили власти всех регионов России. 14 марта Путин подписал закон, Конституционный суд при этом счел поправки законными.
Среди предлагаемых изменений были: поправка об образовании Госсовета, о вере в Бога, о закреплении понятия «брак» как союза мужчины и женщины, о защите исторической правды, об индексации пенсий, о введении права президента на отрешение от должности судей Конституционного и Верховного судов, о приоритете российского права над международным, об обязанности государства ухаживать за детьми, оставшимися без родителей, и обнулении предыдущих сроков действующего президента России Путина. Следует отметить, что на голосование был вынесен один общий вопрос об изменении 206 отдельных пунктов в Конституции.
Изначально голосование должно было пройти 22 апреля, однако из-за коронавируса его перенесли на лето. В итоге оно проходило с 25 июня по 1 июля. Помимо надомного и онлайн-голосования, а также стандартного голосования на участках, у россиян была возможность сделать выбор на выездных участках. В Краснодаре их организовывали около подъездов, в палатках, спортзалах и на детских площадках.
Итоговая явка составила 67,97%. Согласно данным ЦИК, поправки поддержали 77,92% проголосовавших (почти 58 миллионов россиян), были против — 21,27% (около 16 миллионов человек). В Краснодарском крае, по предварительным итогам, официально высказались за 88,92% проголосовавших.
В течение голосования наблюдатели в различных регионах страны фиксировали нарушения: вбросы, факты голосования за родственников и другое. Однако глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила об отсутствии жалоб на серьезные нарушения.
3 июля Путин подписал указ о вступлении в силу поправок в Конституцию. 4 июля обновленный документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации, сообщил RT. В соответствии с новым текстом Конституции требуется изменить 98 законов, пишет РИА «Новости».