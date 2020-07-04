Новая Конституция России вступила в силу

Среди предлагаемых изменений были: поправка об образовании Госсовета, о вере в Бога, о закреплении понятия «брак» как союза мужчины и женщины, о защите исторической правды, об индексации пенсий, о введении права президента на отрешение от должности судей Конституционного и Верховного судов, о приоритете российского права над международным, об обязанности государства ухаживать за детьми, оставшимися без родителей, и обнулении предыдущих сроков действующего президента России Путина . Следует отметить, что на голосование был вынесен один общий вопрос об изменении 206 отдельных пунктов в Конституции.

Напомним, в январе президент России Владимир Путин предложил внести изменения в действующую Конституцию. 14 февраля он поручил ЦИК организовать голосование по поправкам. 11 марта в Госдуме единогласно поддержали проект, и уже через два дня поправки одобрили власти всех регионов России. 14 марта Путин подписал закон, Конституционный суд при этом счел поправки законными.

Изначально голосование должно было пройти 22 апреля, однако из-за коронавируса его перенесли на лето. В итоге оно проходило с 25 июня по 1 июля. Помимо надомного и онлайн-голосования, а также стандартного голосования на участках, у россиян была возможность сделать выбор на выездных участках. В Краснодаре их организовывали около подъездов, в палатках, спортзалах и на детских площадках.

Итоговая явка составила 67,97%. Согласно данным ЦИК, поправки поддержали 77,92% проголосовавших (почти 58 миллионов россиян), были против — 21,27% (около 16 миллионов человек). В Краснодарском крае, по предварительным итогам, официально высказались за 88,92% проголосовавших.

В течение голосования наблюдатели в различных регионах страны фиксировали нарушения: вбросы, факты голосования за родственников и другое. Однако глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила об отсутствии жалоб на серьезные нарушения.

3 июля Путин подписал указ о вступлении в силу поправок в Конституцию. 4 июля обновленный документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации, сообщил RT. В соответствии с новым текстом Конституции требуется изменить 98 законов, пишет РИА «Новости».