На мужчин, проставивших в Москве штампы о браке, завели дело

МВД сообщило о возбуждении дела о порче документов в отношении мужчин, сообщивших о регистрации их брака в России

«В отношении мужчин, инициировавших внесение в свои паспорта отметок, не предусмотренных действующим законодательством возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.16 КоАП РФ (Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина)», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В ведомстве добавили, что паспорта мужчин подлежат изъятию «для приобщения к материалам, и дальнейшему обмену в установленном порядке».

Как сообщали Юга.ру, 25 января два россиянина — Евгений Войцеховский и Павел Стоцко заявили, что в России признали их брак. Заключили его они в Копенгагене, где однополые браки легализованы, а затем проставили штампы в МФЦ в Москве.

Мужчины подчеркивали, что действовали в рамках законодательства РФ. По ст. 158 Семейного кодекса РФ признаются браки, которые зарегистрированы за границей по законам этого государства и если брак не противоречит ст. 14 Семейного кодекса (заключение брака между близкими родственниками, усыновителями и усыновленными, а также если один из людей уже состоит в браке или был признан судом недееспособным). Тот факт, что брак зарегистрирован между двумя людьми одного пола, в качестве ограничивающего обстоятельства не указан.

На следующий день МВД РФ заявило, что паспорта Стоцко и Войцеховского аннулируют, а по факту проставления штампа проводят служебную проверку, по итогам которой будут уволены сотрудница, допустившая нарушение законодательства, и ее руководитель. По какой причине брак нельзя считать законным ведомство не уточнило.