В Майкопе решили создать новую туристскую зону возле смотровой площадки

В Майкопе на водораздельном хребте Нагиеж-Уаш планируют в 2019 году продолжить благоустройство и создать новую туристскую зону «Мэздах»

В 2018 году на хребте Нагиеж-Уаш восстановили разрушенную в 90-х годах лестницу Мэздах, ведущую к смотровой площадке на высоте около 300 метров. После этого власти республики решили продолжить работы по благоустройству и создать новую туристскую зону, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе главы Адыгеи.

Лестницу не ремонтировали около 30 лет. Ее полная реконструкция и благоустройство прилегающей территории провели в прошлом году благодаря участию региона в проекте «Формирование комфортной городской среды» и привлечению спонсорских средств.

Власти республики планируют обустроить территорию на вершине хребта, создать там большую туристскую зону площадью 465 га для привлечения туристов и экскурсантов. Для этого земли будущей рекреационной территории перевели из лесного фонда на баланс Майкопа.

Комитет Адыгеи по архитектуре и градостроительству предложил варианты обустройства двух смотровых площадок, откуда открываются панорамные виды на город и на часть Главного Кавказского хребта. Кроме того, разработаны схемы велосипедных и пешеходных дорожек, там же планируется создать сафари-парк.

«В результате это место станет одним из любимых для семейного и активного отдыха со смотровыми площадками, прогулочными дорожками с лавочками. Планируется также строительство объектов сферы услуг для взрослых и детей. И такие проекты — это не только благоустройство, но и развитие здорового образа жизни, укрепление института семьи. Думаю, всем будут интересны такие акции, как "Прогулка с чемпионом", "Зарядка с известными спортсменами", другие формы организованного активного отдыха», — сказал на пресс-конференции 25 февраля глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Хребет Нагиеж-Уаш также имеет историческое значение: археологи там обнаружили крепость древнего города и множество курганов.

В материалах Адыгейской республиканской юношеской библиотеки отмечается, что на панорамную точку хребта, которую называют Царской горкой, из крепости Майкоп совершил экскурсию император России Александр II, когда был в Майкопе 13 сентября 1861 года.

В своем дневнике император записал: «Сентябрь 14(26). Четверг. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Св. Иоанна Златоуста. Укр. Майкоп. Вчера в 8 в Майкопе. С Карцевым [начальник главного штаба Кавказской армии] полюбовался панорамой Оштена».