В Майкопе для туристов устроят бесплатные маршруты выходного дня

В Майкопе в июле разработают пять маршрутов выходного дня, в рамках которых по выходным будут проводить тематические пешие экскурсии для всех желающих

Об этом порталу Юга.ру сообщила руководитель управления культуры администрации Майкопа Роза Цеева. По ее словам, уже подготовлен и протестирован первый маршрут «От городского парка к Мэздаху». «Обзорная культурно-познавательная экскурсия начинается в городском парке, где экскурсовод проведет по дорожкам парка, расскажет о его 150-летней истории. Далее маршрут пройдет к зоне отдыха Мэздах. Участники экскурсии смогут ознакомиться с достопримечательностями, узнать интересные исторические факты и сфотографироваться на фоне красивых пейзажей», — отменила Роза Цеева.

Она добавила, что первыми инициаторами программы выступили старшеклассники майкопского лицея № 34, к ним подключились специалисты библиотеки. Сейчас при поддержке мэрии города ведется разработка еще четырех маршрутов выходного дня: «Археологический Майкоп», «Архитектурный Майкоп», «Литературный Майкоп» и «Военно-исторический Майкоп». «Все экскурсии проводятся бесплатно. Группы набираются через социальные сети, а также по специальным заявкам через городское управление культуры», — рассказала Цеева. Первая экскурсия намечена на 3 августа в 10:00. По мнению организаторов, нововведения повысят туристический поток в Адыгею и позволят жителям лучше узнать историю города. Эта программа реализуется в рамках концепции развития туристического пространства республиканской столицы.