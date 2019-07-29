В Майкопе для туристов устроят бесплатные маршруты выходного дня
В Майкопе в июле разработают пять маршрутов выходного дня, в рамках которых по выходным будут проводить тематические пешие экскурсии для всех желающих
Об этом порталу Юга.ру сообщила руководитель управления культуры администрации Майкопа Роза Цеева. По ее словам, уже подготовлен и протестирован первый маршрут «От городского парка к Мэздаху».
«Обзорная культурно-познавательная экскурсия начинается в городском парке, где экскурсовод проведет по дорожкам парка, расскажет о его 150-летней истории. Далее маршрут пройдет к зоне отдыха Мэздах. Участники экскурсии смогут ознакомиться с достопримечательностями, узнать интересные исторические факты и сфотографироваться на фоне красивых пейзажей», — отменила Роза Цеева.
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Она добавила, что первыми инициаторами программы выступили старшеклассники майкопского лицея № 34, к ним подключились специалисты библиотеки. Сейчас при поддержке мэрии города ведется разработка еще четырех маршрутов выходного дня: «Археологический Майкоп», «Архитектурный Майкоп», «Литературный Майкоп» и «Военно-исторический Майкоп».
«Все экскурсии проводятся бесплатно. Группы набираются через социальные сети, а также по специальным заявкам через городское управление культуры», — рассказала Цеева.
Первая экскурсия намечена на 3 августа в 10:00.
По мнению организаторов, нововведения повысят туристический поток в Адыгею и позволят жителям лучше узнать историю города.
Эта программа реализуется в рамках концепции развития туристического пространства республиканской столицы.
Как сообщали Юга.ру, в Майкопе в марте решили создать новую туристскую зону Мэздах возле смотровой площадки на водораздельном хребте Нагиеж-Уаш.
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