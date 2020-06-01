На Кубани коронавирус подтвердили еще у 84 человек, один пациент умер

В Краснодарском крае к 1 мая за сутки зарегистрировали COVID-19 у 3 тыс. 908 человек

В России за минувший день выявили 9 тыс. 35 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил RT. Выздоровели 3 тыс. 994 человека, умерли 162 пациента, пишет федеральный оперштаб. На юге и в кавказской части России COVID-19 подтвердили у 764 человек: 184 — в Ростовской области, 141 — в Дагестане, 84 — в Краснодарском крае, 83 — в Ставропольском крае, 76 — в Кабардино-Балкарии, 70 — в Карачаево-Черкесии, 48 — в Северной Осетии, 44 — в Ингушетии, 20 — в Адыгее, 20 — в Чечне, десять — в Крыму, четыре — в Севастополе.

За все время наблюдения в России зафиксировали 414 тыс. 878 случаев заражения . Из них выздоровели 175 тыс. 877 человек, зарегистрировано 4 тыс. 855 летальных исходов. В Краснодарском крае за последние сутки количество инфицированных увеличилось на 84 человека . Выздоровели 37 человек, умер один пациент. Новые случаи заражения в регионе распределились следующим образом:

20 — в Краснодаре;

по 8 — в Армавире, Сочи, Гулькевичском и Тихорецком районах;

5 — в Мостовском районе;

по 3 — в Тимашевском, Белореченском, Динском и Брюховецком районах;

по 2 — в Новороссийске, Крымском и Кавказском районах;

по 1 — в Отрадненском, Тбилисском, Кореновском, Абинском, Славянском, Белоглинском, Лабинском, Усть-Лабинском, Павловском районах. Среди заболевших восемь детей: двухлетний ребенок в Армавире, четырехмесячный — в Тимашевском районе, пятилетний — в Мостовском районе. Также коронавирус выявили у 13-летнего подростка в Гулькевичском районе и 16-летнего — в Динском. В Сочи заболели дети двух, четырех и десяти лет.