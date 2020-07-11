Еще 65 человек заразились коронавирусом на Кубани, 2 пациента скончались

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

В Краснодарском крае к 11 июля число заболевших COVID-19 превысило 6,6 тыс. человек

В России за последние сутки выявили 6 тыс. 611 новых случаев заражения. По данным федерального оперштаба, выздоровели 8 тыс. 378 человек, скончались 188 пациентов. Наибольшее число зараженных зарегистрировали в Москве (678), Санкт-Петербурге (296) и Свердловской области (280).

Всего в России к 11 июля зафиксировали 720 тыс. 547 человек с COVID-19, сообщает RT. Выздоровели 497 тыс. 446 человек, было 11 тыс. 205 летальных исходов.

Читайте также:

В Краснодарском крае с 14 по 15 июля число зараженных в регионе увеличилось на 65 человек. За сутки выздоровели 94 пациента, стало известно о двух умерших.

Согласно данным краевого оперштаба, распределение новых случаев выглядит так:

  • 13 в Краснодаре;
  • 8 — в Белореченском районе;
  • по 7 — в Сочи и Армавире;
  • 6 — в Усть-Лабинском;
  • 4 — в Успенском районах;
  • по 3 пациента в Новороссийске и Тихорецком;
  • по 2 — в Гулькевичском, Новокубанском и Кореновском районах;
  • по 1 — в Красноармейском, Кавказском, Динском, Славянском, Туапсинском, Северском, Калининском и Лабинском районах.

Читайте также:

За все время наблюдения в крае зафиксировали 6 тыс. 654 жителя с COVID-19. Выздоровели 5 тыс. 668 человек, скончались 85 больных.

«15 человек находятся на искусственной вентиляции легких, еще трое — на экстракорпоральной мембранной оксигенации», — сообщили в краевом минздраве.

Еще 2 тыс. 87 человек находятся с подозрением на коронавирус в больницах, Под наблюдением по месту жительства остаются 3 тыс. 122 человека. В обсерваторах следят за 334 приезжими, пишет краевой оперштаб.

Армавир Белореченский район Коронавирус Краснодар Медицина Сочи

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Еще 65 человек заразились коронавирусом на Кубани, 2 пациента скончались
В парке «Краснодар» 12-летний мальчик упал на электросамокате, в тяжелом состоянии его увезли в больницу
В Анапе поставили шлагбаум, чтобы брать деньги с отдыхающих на пляже
В Адыгее открыли фитнес-центры, кафе и кинотеатры
После вмешательства СК началось расселение 130-летнего дома в центре Краснодара
В Краснодаре ограничат движение на улице в Пашковском микрорайоне

Лента новостей

Статьи

Кто съел тётку?

Как краснодарцы подсели на уникальный стритфуд и к чему это привело

Статьи

Кто такой Сулейман Керимов

30 фактов из биографии сенатора и мецената

У председателя гордумы Краснодара Веры Галушко диагностировали COVID-19

Реклама на портале