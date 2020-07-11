Еще 65 человек заразились коронавирусом на Кубани, 2 пациента скончались

В Краснодарском крае к 11 июля число заболевших COVID-19 превысило 6,6 тыс. человек

В России за последние сутки выявили 6 тыс. 611 новых случаев заражения. По данным федерального оперштаба, выздоровели 8 тыс. 378 человек, скончались 188 пациентов. Наибольшее число зараженных зарегистрировали в Москве (678), Санкт-Петербурге (296) и Свердловской области (280). Всего в России к 11 июля зафиксировали 720 тыс. 547 человек с COVID-19, сообщает RT. Выздоровели 497 тыс. 446 человек, было 11 тыс. 205 летальных исходов.

В Краснодарском крае с 14 по 15 июля число зараженных в регионе увеличилось на 65 человек. За сутки выздоровели 94 пациента, стало известно о двух умерших. Согласно данным краевого оперштаба, распределение новых случаев выглядит так: 13 в Краснодаре;

8 — в Белореченском районе;

по 7 — в Сочи и Армавире;

6 — в Усть-Лабинском;

4 — в Успенском районах;

по 3 пациента в Новороссийске и Тихорецком;

по 2 — в Гулькевичском, Новокубанском и Кореновском районах;

по 1 — в Красноармейском, Кавказском, Динском, Славянском, Туапсинском, Северском, Калининском и Лабинском районах.

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