На Кубани за сутки коронавирус выявили у 79 человек

В Краснодарском крае, по данным на 2 мая, COVID-19 заболели 1 тыс. 162 человека, 79 из них за последние сутки

В России за сутки зафиксировали 9 тыс. 623 случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба Москвы, 57 человек умерло, выздоровели 1 тыс. 793 человека. В своей публикации RT также цитирует главу Роспотребнадзора Алену Попову, которая в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировала рост случаев заражения.

«Максимальные темпы прироста приходятся на ряд субъектов, которые и формируют ситуацию. Это, конечно же, Москва, но это и Новосибирск, это и Северная Осетия — Алания. Это и другие регионы, где мы наблюдаем реализацию тех рисков, о которых говорили 10 дней назад», — заявила Попова.

Больше всего зараженных — в Москве (+5 тыс. 358), Московской области (807) и Санкт-Петербурге (323). Как сообщает RT, более 100 новых случаев заражения зафиксировано в Мурманской области. В регионах юга и Северного Кавказа выявили 214 новых случаев: в Дагестане — 109, Ставропольском крае — 25 и в Ростовской области — 80. В Северной Осетии заболело 85 человек, в Краснодарском крае — 79, в Ингушетии выявили 45 инфицированных, в Карачаево-Черкесии — 14. В Кабардино-Балкарии заразились 45 пациентов, еще 21 в Чечне и 1 в Севастополе. В Крыму диагностировали 8 больных и 3 в Адыгее.