На Кубани за сутки коронавирус выявили у 79 человек
В Краснодарском крае, по данным на 2 мая, COVID-19 заболели 1 тыс. 162 человека, 79 из них за последние сутки
В России за сутки зафиксировали 9 тыс. 623 случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба Москвы, 57 человек умерло, выздоровели 1 тыс. 793 человека. В своей публикации RT также цитирует главу Роспотребнадзора Алену Попову, которая в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировала рост случаев заражения.
«Максимальные темпы прироста приходятся на ряд субъектов, которые и формируют ситуацию. Это, конечно же, Москва, но это и Новосибирск, это и Северная Осетия — Алания. Это и другие регионы, где мы наблюдаем реализацию тех рисков, о которых говорили 10 дней назад», — заявила Попова.
Больше всего зараженных — в Москве (+5 тыс. 358), Московской области (807) и Санкт-Петербурге (323). Как сообщает RT, более 100 новых случаев заражения зафиксировано в Мурманской области. В регионах юга и Северного Кавказа выявили 214 новых случаев: в Дагестане — 109, Ставропольском крае — 25 и в Ростовской области — 80. В Северной Осетии заболело 85 человек, в Краснодарском крае — 79, в Ингушетии выявили 45 инфицированных, в Карачаево-Черкесии — 14. В Кабардино-Балкарии заразились 45 пациентов, еще 21 в Чечне и 1 в Севастополе. В Крыму диагностировали 8 больных и 3 в Адыгее.
Оперштаб Кубани 2 мая сообщил, что 45 новых случаев зафиксировано в Краснодаре, по шесть подтвердилось в Новороссийске и Сочи, пять — в Темрюкском районе, три — в Курганинском, по два — в Геленджике, Армавире и Красноармейском районе. По одному новому случаю заболевания в Кореновском, Тихорецком, Калининском, Усть-Лабинском, Белореченском, Тимашевском, Северском и Динском районах. В числе заболевших трое 13-летних подростков. Самому старшему пациенту 90 лет.
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Всего на 2 мая в крае коронавирус подтвердился у 1 тыс. 162 человек, в том числе у 75 детей. 20 пациентов скончались, выздоровели и выписаны 319. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 23 пациента.
Телеканал «360» сообщает, что на 2 мая уже более 3,9 миллиона жителей России сдали анализ на коронавирус. За минувшие сутки медики провели порядка 221,7 тысячи тестов. Также по данным журналистов «360», российские врачи пока не выявили ни одного случая повторного заражения коронавирусом.
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