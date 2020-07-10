Краснодарцы могут внести предложения по генплану через интернет-платформу. Как это работает?

Напомним, 5 июня в мэрии Краснодара сообщили о готовности проекта нового генплана, который подразумевает концепцию развития краевой столицы с 2021 по 2040 год. Для общественных обсуждений генплана был запущен сайт , на котором с 6 июля по 6 августа ведется обсуждение проекта . Вносить свои замечания и предложения могут только пользователи госуслуг.

К 10 июля разработчики интернет-платформы внесли ряд изменений в раздел для внесения замечаний и предложений . Теперь горожане могут задать вопрос разработчикам через специальную форму, файлы с картами в формате jpg проще скачиваются и открываются, добавлены карты в формате pdf.

Как сообщили в телеграм-канале администрации Краснодара, на сегодняшний день в электронном виде свои замечания и предложения прислали уже более 100 горожан.

«Все предложения и замечания граждане могут оставлять как очно, так и в электронном виде. Важно, что замечания могут внести только граждане с краснодарской пропиской или имеющие право собственности на земельный участок или объект капитального строительства в краевой столице. Все замечания и предложения рассматривает комиссия по землепользованию и застройке города Краснодара, которая и принимает решение о том, какие предложения учитывать», — рассказала порталу Юга.ру один из разработчиков проекта, сотрудник ООО «НИИ ПГ» Дарья Краснова.

Отметим, что в соцсетях активно обсуждалось временное ограничение между отправками замечаний: один пользователь может отправить лишь одно предложение по генплану (размер ограничен 2 тыс. символами) в течение 24 часов. Таким образом, за месяц один краснодарец посредством электронной формы может отправить только 30 замечаний по генплану.

Заместитель директора департамента информационной политики Краснодара Юрий Ковельский объяснил порталу Юга.ру, что ограничение выступает неким фильтром для интернет-пользователей: оно позволит четче формулировать замечания, а в случае необходимости граждане могут внести предложения альтернативными способами.

Ковельский также заверил, что власти обеспечат максимальное информирование общественности, когда комиссия будет выбирать, какие замечания следует учитывать в генплане.