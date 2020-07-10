«Ростелеком» представил мультисервисное решение для аграриев

Решение позволяет объединить все цифровые сервисы агрокомпании и обеспечить безопасный информационный обмен между ними. Цель создания цифровой экосистемы — комплексное предоставление необходимых сервисов с максимальным удобством и наглядностью по технологической цепочке от производителя к заказчику. При этом «Ростелеком» обещает высокий уровень сервисной поддержки.

Решение называется «Цифровая экосистема АПК» — его представил директор направления департамента по работе с корпоративными заказчиками ПАО «Ростелеком» Денис Жуковский на агротехнической выставке «Всероссийский день поля -2020».

Вместе с решением «Цифровая экосистема АПК» «Ростелеком» предлагает, например, мониторинг погодных условий с использованием автономных метеостанций, страхование посевов, повышение квалификации сотрудников предприятия, подготовку отчетности в Минсельхоз РФ и другие дополнительные сервисы.

Цифровая экосистема позволяет в едином информационном пространстве получить автоматизированную финансовую поддержку (АИС «Респак»), с помощью систем умного полеводства управлять земельными активами, дистанционно контролировать уборку урожая и, наконец, выгодно его продать (GrainChain).

«Использование в сельском хозяйстве инновационных решений, которые позволяют оцифровать и автоматически контролировать всю технологическую цепочку от поиска финансирования, эффективного выращивания урожая, контролируемого сбора урожая и его выгодного сбыта, обеспечивает прозрачность бизнес-процессов, повышает управляемость и улучшает финансовые показатели», — отметил директор по работе с корпоративными заказчиками «Ростелекома» Алексей Подрябинников.

«Сегодня многие предприятия АПК перекормлены цифровыми решениями, но они разрознено закрывают отдельные проблемы и никак не связаны друг с другом. Наша задача сделать так, чтобы представляемые в экосистеме сервисы органично дополняли друг друга и давали возможность последовательно упрощать работу аграриев. “Ростелеком” обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями для квалифицированного решения этой задачи, а уникальный масштаб компании позволяет нам вести проекты любой сложности в любой точке нашей страны», — сказал директор направления департамента по работе с корпоративными заказчиками ПАО «Ростелеком» Денис Жуковский.