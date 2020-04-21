Аграрии Адыгеи сообщили о рисках потерять часть урожая зерновых и плодовых культур

По информации Куанова, предприятия агропромышленного комплекса не вошли в перечень наиболее пострадавших от ограничительных мер из-за коронавируса. Все вопросы поддержки будут решаться в рамках действующих госпрограмм. Так, с 20 апреля минсельхоз Адыгеи начал прием документов на получение субсидии по шести направлениям поддержки аграрной деятельности.

По оценкам специалистов, весенние заморозки нанесли серьезный ущерб садам и плодово-ягодным растениям. Кроме того, длительное отсутствие осадков негативно скажется на будущем урожае озимых культур, сообщил 20 апреля министр сельского хозяйства Адыгеи Анзаур Куанов.

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