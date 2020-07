В Новороссийске спасли двух гуляющих по городу чаек

View this post on Instagram

К нам обратилась женщина и сообщила что в районе памятника на улице Свободы гуляют два птенца чаек которые могут попасть под колеса автомобилей... Спасатели выехали на место и поймали птенцов, затем передали заявительнице которая как выяснилось уже имеет опыт вскармливание птенцов... Вот какие хорошие люди живут в нашем городе!!!