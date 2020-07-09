В Новороссийске спасли двух гуляющих по городу чаек

Сообщение поступило в МБУ ПАСС «Служба спасения Новороссийска». Местная жительница рассказала, что на улице Свободы гуляют два птенца чаек и могут попасть под колеса автомобилей.

Спасатели выехали на место и поймали птиц.

«Затем передали заявительнице, которая, как выяснилось, уже имеет опыт вскармливания птенцов... Вот какие хорошие люди живут в нашем городе», — отметил начальник службы спасения Алексей Одеров 8 июля в своем инстаграме.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в марте спасатели Новороссийска за сутки сняли двух котов с крыш, а позже они вытащили щенка, который оказался на дне бассейна. В апреле сотрудникам «Кубань-СПАС» пришлось наоборот спасать людей от животного: в Крымском районе самодовольный желтобрюх заблокировал путь к колодцу.