В Новороссийске спасли двух гуляющих по городу чаек

Краснодарский край

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В Новороссийске вечером 8 июля спасателям поступил звонок с просьбой помочь двум птицам, которым грозит опасность

Сообщение поступило в МБУ ПАСС «Служба спасения Новороссийска». Местная жительница рассказала, что на улице Свободы гуляют два птенца чаек и могут попасть под колеса автомобилей.

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Спасатели выехали на место и поймали птиц.

«Затем передали заявительнице, которая, как выяснилось, уже имеет опыт вскармливания птенцов... Вот какие хорошие люди живут в нашем городе», — отметил начальник службы спасения Алексей Одеров 8 июля в своем инстаграме.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в марте спасатели Новороссийска за сутки сняли двух котов с крыш, а позже они вытащили щенка, который оказался на дне бассейна. В апреле сотрудникам «Кубань-СПАС» пришлось наоборот спасать людей от животного: в Крымском районе самодовольный желтобрюх заблокировал путь к колодцу.

МЧС Новороссийск птицы

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