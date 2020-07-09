В Новороссийске спасли двух гуляющих по городу чаек
В Новороссийске вечером 8 июля спасателям поступил звонок с просьбой помочь двум птицам, которым грозит опасность
Сообщение поступило в МБУ ПАСС «Служба спасения Новороссийска». Местная жительница рассказала, что на улице Свободы гуляют два птенца чаек и могут попасть под колеса автомобилей.
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Спасатели выехали на место и поймали птиц.
«Затем передали заявительнице, которая, как выяснилось, уже имеет опыт вскармливания птенцов... Вот какие хорошие люди живут в нашем городе», — отметил начальник службы спасения Алексей Одеров 8 июля в своем инстаграме.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в марте спасатели Новороссийска за сутки сняли двух котов с крыш, а позже они вытащили щенка, который оказался на дне бассейна. В апреле сотрудникам «Кубань-СПАС» пришлось наоборот спасать людей от животного: в Крымском районе самодовольный желтобрюх заблокировал путь к колодцу.
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К нам обратилась женщина и сообщила что в районе памятника на улице Свободы гуляют два птенца чаек которые могут попасть под колеса автомобилей... Спасатели выехали на место и поймали птенцов, затем передали заявительнице которая как выяснилось уже имеет опыт вскармливание птенцов... Вот какие хорошие люди живут в нашем городе!!!