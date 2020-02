Жители Сочи спасли чомгу со сломанным крылом

View this post on Instagram

Специалисты Сочинского национального парка помогли спасти дикую птицу ⠀ Жители Дагомыса во время отдыха на центральном пляже случайно наткнулись на раненую дикую птицу – большую поганку, которую также называют чомгой. ⠀ Супруги не растерялись и после ряда неудачных попыток передать чомгу в руки ветеринаров, обратились за помощью в редакцию «Сочи24». Журналисты в свою очередь оперативно связались с пресс-службой национального парка. Так, на помощь к супругам выехал Реваз Пруидзе, начальник отдела по охране животного мира ФГБУ «Сочинский национальный парк». ⠀ После обследования выяснилось, что у птицы сломано правое крыло. Специалист забрал птицу с собой и пообещал, что сделает всё возможное, чтобы вылечить её. ⠀ За её дальнейшей судьбой следите на нашем официальном сайте и в наших социальных сетях. Там же вы найдёте больше интересных новостей и материалов.