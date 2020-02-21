Жители Сочи спасли чомгу со сломанным крылом

Краснодарский край

Распечатать

Жители сочинского поселка Дагомыс помогли раненой большой поганке, которую также называют чомгой

Супруги нашли дикую птицу на центральном пляже. В качестве скорой ветеринарной помощи на место выехал начальник отдела по охране животного мира ФГБУ «Сочинский национальный парк» Реваз Пруидзе. После обследования выяснилось, что у птицы сломано правое крыло. Сейчас чомга находится на лечении, сообщили в пресс-службе нацпарка. 

Как писали Юга.ру, Международный аэропорт Сочи в феврале начнет использовать новое оборудование для отпугивания диких птиц. 

View this post on Instagram

Специалисты Сочинского национального парка помогли спасти дикую птицу ⠀ Жители Дагомыса во время отдыха на центральном пляже случайно наткнулись на раненую дикую птицу – большую поганку, которую также называют чомгой. ⠀ Супруги не растерялись и после ряда неудачных попыток передать чомгу в руки ветеринаров, обратились за помощью в редакцию «Сочи24». Журналисты в свою очередь оперативно связались с пресс-службой национального парка. Так, на помощь к супругам выехал Реваз Пруидзе, начальник отдела по охране животного мира ФГБУ «Сочинский национальный парк». ⠀ После обследования выяснилось, что у птицы сломано правое крыло. Специалист забрал птицу с собой и пообещал, что сделает всё возможное, чтобы вылечить её. ⠀ За её дальнейшей судьбой следите на нашем официальном сайте и в наших социальных сетях. Там же вы найдёте больше интересных новостей и материалов. . . #сочи #сочинскийнацпарк #сочинскийнациональныйпарк #сочидендрарий #дендрарий #npsochi #sochi #dendrarium #sochidendrarium

A post shared by Сочинский национальный парк (@npsochi) on

Животные Парки Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Жители Сочи спасли чомгу со сломанным крылом
В Краснодаре начали строить мемориал защитникам Пашковской переправы
Власти Сочи пообещали решить проблему трассы, которую затапливает во время дождей
В Адыгее в выходные пройдет автогонка по бездорожью «Февральские окна–2020»
На Кубани грузовик проехал сквозь аптеку
23 февраля на Кубани будет дождливым

Лента новостей

Статьи

Путин, Галицкий, Хабиб и другие

Кто из известных российских мужчин служил в армии?

Статьи

Грозовые ворота, капище, дольмены, водопады и парк развлечений

Достопримечательности Геленджика

Статьи

От студий до мюзик-холла

10 частных театров Краснодара

Реклама на портале