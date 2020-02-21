Жители Сочи спасли чомгу со сломанным крылом

Супруги нашли дикую птицу на центральном пляже. В качестве скорой ветеринарной помощи на место выехал начальник отдела по охране животного мира ФГБУ «Сочинский национальный парк» Реваз Пруидзе. После обследования выяснилось, что у птицы сломано правое крыло. Сейчас чомга находится на лечении, сообщили в пресс-службе нацпарка.

Как писали Юга.ру, Международный аэропорт Сочи в феврале начнет использовать новое оборудование для отпугивания диких птиц.