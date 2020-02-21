Жители Сочи спасли чомгу со сломанным крылом
Жители сочинского поселка Дагомыс помогли раненой большой поганке, которую также называют чомгой
Супруги нашли дикую птицу на центральном пляже. В качестве скорой ветеринарной помощи на место выехал начальник отдела по охране животного мира ФГБУ «Сочинский национальный парк» Реваз Пруидзе. После обследования выяснилось, что у птицы сломано правое крыло. Сейчас чомга находится на лечении, сообщили в пресс-службе нацпарка.
Как писали Юга.ру, Международный аэропорт Сочи в феврале начнет использовать новое оборудование для отпугивания диких птиц.
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Специалисты Сочинского национального парка помогли спасти дикую птицу ⠀ Жители Дагомыса во время отдыха на центральном пляже случайно наткнулись на раненую дикую птицу – большую поганку, которую также называют чомгой. ⠀ Супруги не растерялись и после ряда неудачных попыток передать чомгу в руки ветеринаров, обратились за помощью в редакцию «Сочи24». Журналисты в свою очередь оперативно связались с пресс-службой национального парка. Так, на помощь к супругам выехал Реваз Пруидзе, начальник отдела по охране животного мира ФГБУ «Сочинский национальный парк». ⠀ После обследования выяснилось, что у птицы сломано правое крыло. Специалист забрал птицу с собой и пообещал, что сделает всё возможное, чтобы вылечить её. ⠀ За её дальнейшей судьбой следите на нашем официальном сайте и в наших социальных сетях. Там же вы найдёте больше интересных новостей и материалов. . . #сочи #сочинскийнацпарк #сочинскийнациональныйпарк #сочидендрарий #дендрарий #npsochi #sochi #dendrarium #sochidendrarium
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