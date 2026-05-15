В Краснодаре на выставке покажут живопись, графику, инсталляции и другие формы современного искусства

Через живопись, графику, инсталляции и другие формы авторы переосмысляют традиционные узоры и орнаменты, находят в них новые идеи и смыслы.

Экспозиция включает больше 90 произведений, созданных 50 художниками из разных регионов страны. Среди них — Марина Свищева, Алексей Зашихин, Анна Орехова, Иван Егоров, Ирина Канделария, Татьяна Голиева.

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 15 мая открытие фестиваля современного искусства «Зеркало эпохи». Тема — «Узорочье: новый взгляд» — приурочена к Году единства народов России.

Для некоторых авторов источником вдохновения стали традиционные для различных народов мотивы вышивки, росписи, резьбы по дереву. Другие мастера отражают в визуальных образах законы геометрии, ритмы и паттерны.

Выставка будет работать до 31 мая на улице Красной, 15. Стоимость билетов — 300 рублей.