В Краснодаре на выставке покажут живопись, графику, инсталляции и другие формы современного искусства

  «Конь Небесный», Екатерина Игнатова © Скриншот фото из письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
В Краснодаре покажут больше 90 произведений, созданных 50 художниками из разных регионов страны (0+)

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 15 мая открытие фестиваля современного искусства «Зеркало эпохи». Тема — «Узорочье: новый взгляд» — приурочена к Году единства народов России.

Экспозиция включает больше 90 произведений, созданных 50 художниками из разных регионов страны. Среди них — Марина Свищева, Алексей Зашихин, Анна Орехова, Иван Егоров, Ирина Канделария, Татьяна Голиева.

Через живопись, графику, инсталляции и другие формы авторы переосмысляют традиционные узоры и орнаменты, находят в них новые идеи и смыслы.

Для некоторых авторов источником вдохновения стали традиционные для различных народов мотивы вышивки, росписи, резьбы по дереву. Другие мастера отражают в визуальных образах законы геометрии, ритмы и паттерны.

Выставка будет работать до 31 мая на улице Красной, 15. Стоимость билетов — 300 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на выставке Александра Арцыбашева «Нейро» показывают работы про взаимодействие человека и цифровой среды.

