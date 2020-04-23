В Крымском районе змея заблокировала путь к колодцу. С самодовольным желтобрюхом разбирались спасатели

В Крымском районе в конце апреля сотрудники «Кубань-СПАС» выезжали на отлов змей

В пресс-службе «Кубань-СПАС» 22 апреля сообщили, что сотрудники организации трижды за неделю выезжали на отлов змей. Наибольшей опасности, добавили в «Кубань-СПАС», подверглась семья в хуторе Ленинском. Там желтобрюхи оккупировали семью с тремя детьми в частном доме. Спасатели два раза приезжали на место и за это время выловили 12 змей.

Еще один выезд был в станицу Нижнебаканскую.

«Там самодовольный желтобрюх не давал пройти жителям к колодцу, чтобы набрать воды. Ползучий гад упорно не сходил со своего места, вызывая ужас у станичников», — рассказали спасатели.