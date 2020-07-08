После голосования по поправкам к Конституции День России захотели перенести на 1 июля
Член Общественной палаты РФ Ирина Волынец 8 июля сообщила, что направила обращение к президенту о переносе Дня России на 1 июля
Напомним, с 1992 года День России отмечается 12 июня, а с 1991-го он нерабочий. В 2020 году из-за пандемии коронавируса большинство праздничных мероприятий проводились дистанционно, а торжественную церемонию подъема российского флага в Краснодаре транслировали на местных телеканалах.
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Член Общественной палаты, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец 8 июля сообщила RT, что направила президенту РФ Владимиру Путину обращение, в котором предложила перенести День России на 1 июля.
Волынец заявила, что 12 июня у многих россиян ассоциируется с распадом СССР, а не с приобретением независимости страны, поэтому нужно изменить дату на более подходящую.
«В связи с тем, что подавляющее большинство граждан России одобрили внесение поправок к Конституции, прошу Вас дать поручение правительству России провести комплекс мероприятий, необходимых для утверждения даты окончания голосования 1 июля Днем России, объявления этой даты государственным праздником и выходным днем», — написала общественница Путину.
Как сообщали Юга.ру, общероссийское голосование началось в стране 25 июня. В течение недели граждане голосовали по поводу изменений к Конституции, которые инициировал президент Владимир Путин. Основным днем голосования стало 1 июля, он был объявлен выходным.
По данным ЦИК, явка на голосовании по стране составила 67,97%, за изменение Конституции проголосовали 77,92% (почти 58 млн россиян), против — 21,27% (около 16 млн человек).
Отметим, что в течение голосования наблюдатели в различных регионах страны фиксировали нарушения: вбросы, факты голосования за родственников и другое. Однако глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила об отсутствии жалоб на серьезные нарушения.
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